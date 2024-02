Savona, il 23 e 24 febbraio torna il Desbarassu

Savona. Ritorna a grande richiesta “Desbarassu”: un’iniziativa di Ascom Confcommercio delegazione di Savona con la collaborazione del Comune, che coinvolge ogni anno tantissime attività che aderiscono con entusiasmo a queste giornate di promozioni e sconti per la clientela.

Le date dell’edizione invernale saranno venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2024, durante le quali alcune attività offriranno anche un orario continuato.

Come ogni anno auspichiamo che questo possa essere un importante momento commerciale sia per i nostri associati che, finiti i saldi, possono ancora offrire interessanti sconti sia per i clienti, che possono trovare un prodotto tanto desiderato a un prezzo speciale.

“Come sempre – dichiara l’assessore al commercio Elisa Di Padova – l’amministrazione comunale è felice di supportare le iniziative che mirano alla promozione del commercio. Per questo motivo anche quest’anno abbiamo deciso di concedere il suolo pubblico gratis ai negozianti che, in occasione del Desbarassu, allargheranno l’allestimento all’esterno del proprio esercizio commerciale. Abbiamo previsto, inoltre, l’azzeramento della tassa per la pubblicità e l’utilizzo dei canali social e del sito del Comune per promuovere questa iniziativa che è molto amata dai savonesi e non soltanto. Proprio in quest’ottica, al fine di incentivare l’afflusso di clienti anche dalle zone fuori dal centro e dai comuni limitrofi abbiamo deciso, come lo scorso anno, di ampliare di mezz’ora il parcheggio gratuito in piazza del Popolo: la prima ora di posteggio dunque sarà interamente free”.

“Desbarassu è ormai una tradizione consolidata per Savona – spiega Laura Chiara Filippi, presidente Ascom – che ogni volta non perde di originalità, anzi si arricchisce di iniziative per avvicinare una clientela sempre maggiore. Dopo tutte le criticità di questi mesi, dovute anche alle condizioni meteo anomale per la stagione e che hanno rallentato gli acquisti prettamente invernali, speriamo che queste due giornate possano essere un volano importante per la nostra economia e che riescano ad accontentare pubblico ed esercenti”.