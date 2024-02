Savona, domenica la 18^ Assemblea diocesana di Azione cattolica

Savona. Domenica 18 febbraio presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 3, nel quartiere Villetta, si svolgerà la XVIII Assemblea Diocesana di Azione Cattolica Italiana sul tema “Testimoni di tutte le cose da lui compiute (At 10,39)”. La giornata inizierà alle ore 9:30 con l’accoglienza, la preghiera e i saluti di Tommaso Marino, segretario nazionale del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, e dei delegati regionali. Alle 10:15 si terrà il percorso a stand “A spasso tra passato e futuro” sul documento assembleare e le attività dei settori. Alle 11:40 interverrà il presidente diocesano uscente Alessandro Noceto.

Dopo la santa messa e il pranzo, alle 14:30 il vescovo monsignor Calogero Marino porterà il suo saluto e consegnerà il mandato ai presidenti parrocchiali. Alle 15 si passerà alle mozioni e alla votazione del documento assembleare, dopodiché si apriranno i seggi e ci saranno le votazioni e lo spoglio delle schede. In attesa dei risultati Gigi Borgiani presenterà il suo libro “La via di Francesco”, edito da AVE. Infine alle 17 sarà proclamato il nuovo Consiglio eletto.

L’assemblea diocesana è aperta a tutti, in particolare a soci, simpatizzanti, genitori dei ragazzi dell’Azione Cattolica Ragazzi e ai sacerdoti assistenti. Il contributo per il pranzo è 15 €, il termine per le prenotazioni l’11 febbraio telefonando ad Alessandro Noceto al numero 3461363533 o a Chiara Campanella al 3333255759.