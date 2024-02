Savona. Sala Rossa del Comune di Savona gremita per la cerimonia di conferimento dell’attestato di benvenuto ufficiale nella comunità savonese dopo la firma del provvedimento della cittadinanza onoraria per ius soli per 69 bambini nati a Savona tra il 21 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2022 da genitori stranieri residenti in Italia. Presenti 40 famiglie con i loro bimbi.

“Credo che sia un atto straordinario, oggi è stata una giornata emozionante – commenta il sindaco Marco Russo – Vogliamo dire che Savona accoglie questi bimbi e considera loro e le loro famiglie parte di una comunità. Naturalmente non abbiamo il potere di conferire la cittadinanza, ma abbiamo il potere, e secondo me anche il dovere, di far sentire alle persone che vengono qui che sono parte della comunità in cui lavorano o in cui vanno all’asilo i loro bambini. Credo sia un messaggio molto importante, perché abbiamo bisogno di una comunità coesa di cui tutti si sentano parte e quindi anche responsabili nel rafforzarla. Ecco perché abbiamo consegnato loro anche il nostro statuto e la Costituzione, che è una carta dei valori e delle regole fondamentali su cui si fonda la nostra società“.

“Devo dire che ho avvertito la riconoscenza per essere stati ‘riconosciuti’ – conclude – E poi vedere la Sala Rossa piena di bambini e l’atrio pieno di passeggini è stato davvero emozionante. La nostra città si costruisce anche con la presenza di bimbi, che realizzano il futuro ma anche il presente di una città viva“.

Era dal 2016, quando era ancora in carica la giunta Berruti) che Savona non conferiva questo tipo di riconoscimento: “Ha un valore simbolico di pungolo nei confronti del nostro governo, affinché il diritto di cittadinanza venga riconosciuto a tutti i bambini che nascono, vivono, crescono e studiano nelle nostre città, insieme ai nostri figli. Firmare questo provvedimento è stato molto emozionante, perché è uno di quei momenti in cui la politica, quando tratta di diritti e di persone, ha un senso immenso e perché dietro ognuno di quei 69 nomi c’è la storia di una famiglia e la vita di una bambina o di un bambino che arricchiscono la nostra comunità e che saranno i savonesi di domani”.

Istituita dal Comune di Savona il 29 marzo 2012 e prevista dal regolamento comunale, quando la giunta era guidata dall’allora sindaco Federico Berruti, è ritornata al centro del dibattito politico due anni fa, con l’approvazione a maggioranza dell’ordine del giorno a maggioranza nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2022. Il documento presentato dal centrosinistra prevedeva che il consiglio “si impegnava a inserire il riferimento ai valori dello “Ius Soli” nello Statuto del Comune di Savona, allo scopo di promuovere l’eguaglianza e l’effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza”. L’opposizione aveva accusato la maggioranza di essere “distaccata dalla realtà”, ma l’amministrazione comunale sosteneva fermamente che era “un diritto importante”.