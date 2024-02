Savona, al Liceo “Orazio Grassi” si potenzia la matematica

Savona. Partirà da quest’anno, se ci saranno almeno venticinque richieste, un corso di “Scientifico-tradizionale” con il potenziamento di un’ora di matematica curricolare. Il Liceo Matematico è un Progetto nazionale di sperimentazione didattica che prevede ore aggiuntive rispetto a quelle curriculari (almeno 33 ore di potenziamento per ogni anno, circa 165 ore sul quinquennio liceale) da dedicare all’approfondimento dei contenuti dei programmi di matematica ed alla sperimentazione di attività interdisciplinari.

Nel percorso sperimentale si evidenzia come la matematica sia un legame culturale per comprendere maggiormente le molteplici sfaccettature della complessità della società contemporanea.

Il Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi” di Savona ha aderito alla sperimentazione del Liceo Matematico stipulando un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento di Matematica (DIMA) dell’Università degli Studi di Genova. ll Liceo Matematico si caratterizza per: interdisciplinarità, sviluppo delle competenze in ambito matematico e modellizzazione attraverso la didattica laboratoriale.

Le ore aggiuntive di potenziamento prevedono l’utilizzo sistematico di metodologie e tecniche didattiche di carattere innovativo.

Questa scelta rientra perfettamente nella proposta ministeriale di sviluppare l’orientamento alle discipline STEM, in modo particolare per le ragazze. Una bella opportunità per quanti amano la matematica e vogliono impararla anche con metodi innovativi. Per ulteriori informazioni si rimanda: al sito www.liceomatematico.it e/o al Prof. Bruno Bellonotto, Referente STEM – Innovazione Ricerca Sviluppo del Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi” di Savona).