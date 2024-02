Savona, 200mila euro per il prolungamento della pista ciclabile di via Pirandello: arriverà fino in stazione

Savona. Il Comune di Savona stanzia 200mila euro (trasferimento di un finanziamento regionale) per il prolungamento della pista ciclabile di via Pirandello fino alla stazione ferroviaria. La variazione di bilancio è stata portata oggi pomeriggio in commissione consiliare in vista del prossimo consiglio comunale.

Critico sul progetto il consigliere Manuel Meles (M5S): “Qui c’è la brutta abitudine di tirare delle righe e di non preoccuparsi dell’impatto sulla viabilità. 150 150 metri costano 200mila euro. Si mettono insieme tanti pezzi e poi dopo si fa il piano urbano della mobilità. Ora c’è traffico anche in via Pirandello, dove, prima che venisse fatta la pista ciclabile, non c’è mai stato. Su questa via si vedono gli effetti negativi”.

Poi un passaggio anche su quella di via Nizza: “E’ utilizzata ogni tanto da qualche ciclista e in altri momenti come parcheggio abusivo perchè ci sono meno posti auto”.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi replica: “Queste sono opere che possono funzionare bene quando la rete sul territorio è significativa. Il progetto prevede di collegare la stazione al campus universitario per permettere agli studenti di arrivare in università con un mezzo non inquinante. Sicuramente fare la pista ciclabile toglie un pezzo di strada alle automobili, ma la tendenza degli ultimi anni è quella di sviluppare l’uso di mezzi non inquinante. Così pensiamo di dare una risposta ai giovani che vanno all’università“.