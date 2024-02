Sassello, proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici dell’ospedale Sant’Antonio

Sassello. La segreteria del sindacato ShC Sanità ha proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici dell’ospedale Sant’Antonio di Sassello.

“La decisione è motivata da diverse motivazioni – spiegano Angelo Minghetti ed Elisa Orbassano – Disposizioni in eccesso rispetto all’organizzazione del lavoro; la quantità del personale presente in turno è sistematicamente insufficiente; l’organizzazione del lavoro prevede che il personale oss compensi nelle turnazioni l’assenza del personale ausiliario svolgendo mansioni inferiori, cosa ulteriormente inaccettabile; rilevano molte disfunzioni organizzative e il clima lavorativo all’interno dei reparti è colmo di un malessere significativo fra gli stessi lavoratori; ripetutamente nel tempo si sono verificate situazioni di irregolarità nella formulazione dei turni di lavoro e di attribuzioni di riposo; mancata trasparenza sulle retribuzioni; comportamento antisindacale da parte della direzione dell’ospedale Sant’Antonio”.

“Le lavoratrici con spirito costruttivo hanno atteso con pazienza e fiducia che tutte le richieste avanzate fossero predisposte affinché ci fosse un confronto con volontà collaborativa, attraverso il rispettoso confronto con i lavoratori e la nostra organizzazione sindacale per arrivare ai risultati tanto auspicati. Invece, si è confermata una condizione di stallo non più accettabile che perdura da ormai da anni. Questa situazione anomala inficia il sistema delle relazioni sindacali facendo venire meno i presupposti per un confronto serio e costruttivo tra le parti. Il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati, il sostegno della professionalità di questi operatori, la maggior tutela del cittadino malato, sono obiettivi impossibili da raggiungere con il persistere dell’attuale situazione gestionale”.

“Si deve purtroppo registrare anche il deficit strutturale economico della struttura, ormai non più tollerabile. Come organizzazione sindacale evidenziando uno stato di problematicità organizzativa del resto confermata dalle segnalazioni persistenti di casi di profondo disagio da parte delle lavoratrici ed è cronica la condizione di sofferenza del personale, senza che fossero presi in considerazione gli appelli della nostra organizzazione sindacale”.

“Si è giunti a un punto che non era più procrastinabile chiedere con fermezza che siano assunti da chi di dovere provvedimenti urgenti e risolutivi rispetto a una situazione inaccettabile che si trascina da troppo tempo, portando le lavoratrici a chiederci di porre in essere tutte le azioni volte a tutelare i loro legittimi interessi e quelli dei cittadini ricoverati. La nostra organizzazione sindacale ha proclamato lo stato di agitazione, chiedendo quindi l’intervento urgente del prefetto e del consiglio regionale, chiedendo con forza un cambiamento vero e risolutivo, riservandosi qualunque consentita azione di protesta”.