Santa Corona, Orlando (Asl2): “A fine 2025 l’ospedale riavrà il suo punto nascite. Bisogna terminare i lavori”

Pietra Ligure. “A fine 2025 l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure riavrà il suo punto nascite“. E’ questo il termine fissato dall’Asl2 per la fine dei lavori di ristrutturazione prevalentemente legati all’incendio doloso che si è verificato a settembre 2022. “L’incidente ha portato a rivedere un po’ tutto l’aspetto antincendio all’interno dell’ospedale, e come si sa il punto nascita di Pietra Ligure è vincolato alla risoluzione di diverse problematiche di tipo strutturale, funzionale, impiantistico”, afferma il direttore generale Michele Orlando.

“Stiamo correndo per far terminare i lavori a fine 2025 – spiega – si tratta di eseguire dei progetti, di riadeguare gli edifici alla normativa antincendio dopo di che si potrà riaprire. La fase progettuale dura, in media, quattro o cinque mesi, quella strutturale invece un anno e mezzo, per il Padiglione 17 dove era collocato il reparto di Ginecologia e Ostetricia. Tutto questo si basa su delle priorità perché per ridurre al minimo il disagio dei ricoverati e non interrompere l’attività non si possono fare i lavori in contemporanea in più padiglioni. Abbiamo terminato quello chirurgico, ora passeremo alla piastra chirurgica e poi al Padiglione 17″.

“Siamo già in difficoltà perché a Pietra Ligure sono andati in pensione tre ginecologi che dobbiamo sostituire. Dopo varie procedure deserte, tre medici specializzandi hanno risposto al bando per un tempo determinato e potrebbero quindi essere assunti presto – conclude Orlando – dobbiamo colmare queste urgenze per riprendere tutta quella attività territoriale e ambulatoriale necessaria per il percorso nascita”.

E per il punto nascite dell’Asl2 potrebbe esserci così uno spiraglio, una nuova nascita (almeno per la parte ambulatoriale).