Sanremo, per il “vigile in mutande” dopo l’assoluzione anche il maxi risarcimento: ad Alberto Muraglia 227mila euro

Sanremo. Ammonta a 227 mila 443,36 euro il risarcimento che il Comune di Sanremo liquiderà prossimamente ad Alberto Muraglia, per tutti “il vigile in mutande” a causa di una fotografia che lo ritraeva appunto timbrare il cartellino in biancheria intima.

Si tratta, infatti, dell’ex agente di polizia locale passato alle cronache nazionali come simbolo dell’inchiesta sui furbetti del cartellino a Palazzo Bellevue. A darne notizia è Riviera 24.

L’indagine è datata 2015, condotta dalla guardia di finanza di Imperia sotto il coordinamento della Procura del capoluogo.

La cifra è iscritta nella delibera di debito fuori bilancio che questa mattina è passata all’attenzione della commissione finanze del municipio. L’approvazione definitiva dell’atto avverrà durante il prossimo consiglio comunale convocato per venerdì.

Muraglia, assolto da ogni accusa penale e reintegrato sul posto di lavoro dalla Corte d’Appello di Genova (il dipendente aveva rassegnato le sue dimissioni prima di ritornare in servizio), è l’ultimo dei funzionari pubblici coinvolti nell’inchiesta Stachanov che attendeva il risarcimento dovuto per gli stipendi e i contributi persi a causa dell’ingiusto licenziamento subito.

Sulla vicenda pende ancora un ricorso presentato in Cassazione dal segretario generale del Comune di Sanremo, Monica Di Marco, per l’annullamento dell’ordinanza di reintegro emessa dalla Corte d’Appello di Genova, sezione lavoro. In caso di accoglimento Muraglia potrebbe essere chiamato a restituire l’indennizzo percepito.