“Sanremo in tavola” con gli scout Agesci di Cogoleto e Arenzano

Arenzano. Sabato 10 febbraio dalle ore 19 nei locali della Parrocchia Santi Nazario e Celso il Clan Whanau degli scout AGESCI di Cogoleto e Arenzano organizzano la cena di autofinanziamento “Sanremo in tavola” con la trasmissione in diretta della serata finale del settantaquattresimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

In programma anche animazione, il karaoke e un servizio bar postcena. Il dresscode richiesto è l’outfit di un cantante in gara in una delle edizioni del festival. Il menù sarà per gli adulti antipasto, primo, secondo, dolce e bibita (18 €) e per i bambini antipasto, primo o secondo, dolce e bibita (11 €).

Per prenotare occorre scrivere un messaggio a Francesca al numero +393486407175.