Sanità, Pastorino: Toti ‘striglia’ i Dg, il presidente continua ad autoassolversi ma ora i nodi vengono al pettine”

Liguria. “Ieri sera il presidente Toti ha convocato un incontro urgente con i direttori generali delle Asl e degli ospedali liguri per discutere del bilancio sanitario. Nel 2023 la sanità ligure ha chiuso con un deficit di 143 milioni di euro. Secondo le cronache giornalistiche il clima durante l’incontro è stato teso e surreale con Toti che avrebbe annunciato l’ausilio di esperti della società Kpmg per accelerare un piano di rientro. La riunione si è conclusa con l’avvertimento che, in caso di mancato recupero del bilancio, la sanità ligure potrebbe essere commissariata da Roma”. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale e vice presidente della commissione salute Gianni Pastorino.

“Ancora una volta il presidente Toti ritorna sulla questione del disavanzo della sanità ligure e ancora una volta sembra minacciare non troppo velatamente i direttori generali (scelti da lui) delle varie Asl e delle aziende ospedaliere in maniera del tutto inopportuna – aggiunge – Il presidente continua ad autoassolversi, ha in mano la gestione della sanità regionale da nove anni come Giunta e per due anni ha ricoperto il ruolo di assessore alla sanità nei momenti cruciali legati alla pandemia. È stato lui a scegliere il nuovo assessore alla sanità, Gratarola, ma le responsabilità sarebbero degli altri. Se c’è qualcuno che se ne deve andare il primo è proprio Toti”.

“Questa giunta, è sempre più evidente, manca di programmazione e di una direzione di politica sanitaria piuttosto evidente e si affida all’intervento del privato per risolvere problemi che invece dovrebbe essere in grado di risolvere in mano pubblica. Un’inefficienza oramai inaccettabile: quando denunciavamo come opposizione che i conti della sanità erano fuori controllo, Toti in Consiglio ha sempre negato o sottostimato queste criticità. I nodi vengono al pettine e si vedono tutti i problemi della sanità in Liguria. E oggi che le problematiche sono palesi, il Presidente/Assessore scarica le responsabilità sulle spalle di altri, peraltro sulle stesse persone scelte da Toti per governare i processi sanitari in Liguria”.

“Come Linea Condivisa, unitamente a tutte le opposizioni, metteremo in campo tutte le iniziative istituzionali per fare chiarezza sui conti e verificare le responsabilità che sono di natura politica. Chiederemo che si faccia chiarezza su una vicenda che avevamo già denunciato in precedenza. Toti, invece di andare fare sopralluoghi annunciati o inaugurazioni elettorali, venga in consiglio a faccia chiarezza sui conti della sanità ligure. Perché i suoi vezzi e le sue distrazioni le pagheranno i pazienti e gli operatori sanitari”.