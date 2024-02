Sanità, Pastorino (Linea Condivisa): “I medici dall’estero? Si doveva agire prima”

L’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, ha dichiarato che Regione Liguria aprirà presto alle assunzioni di medici stranieri per affrontare la carenza di personale medico, particolarmente evidente in specialità come la chirurgia d’urgenza, la terapia intensiva, la cardiologia e l’ortopedia.

Secondo le ultime rilevazioni del ministero della Salute, la Liguria necessita di almeno 700 medici, con una carenza di 150 rispetto all’anno precedente: “Sembra che Gratarola sia diventato Assessore da una manciata di giorni ma sono ormai 16 mesi che ricopre questa carica e prima di lui era in mano a Toti – commenta Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale e vice presidente della Commissione II Salute – La carenza di medici, le difficoltà sui concorsi degli infermieri e di altre professioni sanitarie sono questioni che denunciamo da tempo e oggi, che sono drammaticamente evidenti, vengono dati grandi annunci”.

“Ma chi doveva gestire la programmazione del personale sanitario e delle assunzioni fino a oggi? Chi doveva evitare che la pluralità degli enti ospedalieri (Asl o aziende ospedaliere) entrassero in concorrenza sull’assunzione del personale? Forse Alisa?”.

“Gratarola e Toti non si prendono mai responsabilità e riversano le cause dei problemi ad altri: al sistema nazionale, alla carenza del personale sanitario in genere. Cose certamente vere come è vero che la mancata programmazione da parte di Regione Liguria è evidente. Delle difficoltà dei medici e, in generale, di tutto il personale sanitario bisognava accorgersene prima”.

“L’idea di assumere medici stranieri appare tardiva e, quando si tarda a fare le cose, altri soggetti, altre regioni le fanno prima e meglio. Insomma, una scelta disperata da parte della Giunta Toti. Ancora una volta la sanità si allontana dalle persone quando invece, visto l’indice anagrafico della nostra regione, avremmo bisogno di una sanità vicina vicina ai territori, con cui è facile relazionarsi” conclude il consigliere Pastorino.