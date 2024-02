Sanità, il direttore Orlando: “Abbiamo incrementato di 10 milioni di euro la produzione, Asl2 unica in Liguria”

Savona. “Nel 2023 abbiamo portato avanti uno degli obiettivi più importanti che Alisa e la Regione ci aveva assegnato ovvero quello legato alla produzione. Siamo stati l’unica Asl ad effettuare un aumento delle prestazioni sanitarie di tale portata, in termini economici l’incremento di prestazioni è stato pari a un valore di 10 milioni di euro rispetto al 2022″. A tracciare questo bilancio è Michele Orlando, il neo direttore generale di Asl2, nominato il 1 gennaio 2024.

Un bilancio del quale Orlando, che precedentemente copriva in Asl 2 l’incarico di commissario, è totalmente soddisfatto. Un lavoro che ha visto la compartecipazione di diversi dirigenti dell’Asl 2: quella dell’ex direttore sanitario, Luca Garra, quella del direttore amministrativo, Laura Lassalaz e quella del direttore sociosanitario, Monica Cirone. “Obiettivo raggiunto grazie alla sinergia da parte di tutte le componenti – spiega Orlando – aumentare l’introito derivato dalle prestazioni sanitarie di 10 milioni di euro non è stato semplice: di questi circa 6 milioni e mezzo sono stati ottenuti dai ricoveri mentre gli altri 3 milioni e mezzo sulla parte ambulatoriale. Sulla parte ospedaliera il grosso lavoro è stato quello di portare avanti una produzione che era già in essere in questa Asl data la sua forte e importante potenzialità nella parte chirurgica con una tradizione, in particolare, in quella ortopedica e urologica”.

“Quello che un po’ è venuto meno, perché in sotto numero – prosegue il direttore generale – è stato l’apporto degli anestesisti e degli infermieri che potessero riportare alla luce del sole quella che era stata la produzione degli anni 2018 e 2019, una produzione forte e determinante. Abbiamo cercato di riconvertire e potenziare tutta la parte anestesiologica e, grazie a questo, siamo ripartiti con le sale operatorie”.

“Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, invece, il lavoro è stato svolto sia nell’ospedaliero con la riconversione di attività sia con il potenziamento degli ambulatori. Questa combinazione ci ha permesso di arrivare ad importanti risultati e tra questi sono da annoverare l’attività del sabato e della domenica fatta dalla radiologia, le attività aggiuntive svolte dai neurologi e dai cardiologi”.

Incremento e riconversione di attività che però portano con sé una doppia faccia della medaglia: se da una parte hanno permesso di aumentare la produzione, dall’altra non c’è stata una riduzione sostanziale e significativa sulle liste d’attesa. Il dottor Orlando conferma questi dati ma li “giustifica” con il fatto che l’Asl2 ha avuto un incremento del 10% per quanto riguarda le richieste di visita specialistica.

AMBITO TERRITORIALE: già 130 interventi per India

Per quanto riguarda il mondo territoriale la dottoressa Cirone sta portando avanti proposte di riorganizzazione molto innovative sia a livello regionale che nazionale, ad aprile verranno infatti inaugurate e attivate le prime tre centrali operative territoriali: punti di accesso fisici e digitali che facilitano l’orientamento tra i servizi della rete di offerta sociosanitaria. La centrale operativa territoriale ha la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e sociosanitari. Lo scopo è quello di affiancare alla tradizionale attività territoriale un’altra innovativa e soprattutto rispondere a quello che il PNRR definisce casa come luogo di cura: “Siamo tra quelli che hanno potenziato di più le prese in carico di cure domiciliari”, afferma la dottoressa Cirone.

“La nostra priorità è quella di fare rete e abbiamo deciso che per noi il PNRR è una possibilità per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo lavorato quindi sugli ambulatori nelle zone più lontane dagli ospedali, fino a 17 strutture che in 9 mesi hanno prodotto 2300 prestazioni – prosegue il direttore sociosanitario – questo è un dato importante anche per il fatto che così abbiamo agganciato pazienti che risiedono in zone lontane dagli ospedali. Abbiamo aperto di recente due nuovi punti ambulatoriali, a Noli e ad Arnasco. La risposta da parte dei cittadini è molto positiva, non esiste più il così detto scetticismo ambulatoriale”.

“Ci stiamo muovendo ancora sulla deterritorializzazione, che è stato un grosso successo 2023 e lo porteremo avanti per tutto il 2024, ampliando per il paziente la possibilità di fare diversi tipi di riabilitazione a domicilio. Abbiamo attivato, in Valbormida, anche la prima auto infermieristica, India, che ha prodotto molti interventi, 130 dal 6 novembre ad oggi”.

La novità quindi che sta portando avanti con molto successo Asl2 sono gli ambulatori di prossimità che si occupano di una prima accoglienza del cittadino: strutture in cui si hanno infermieri specializzati sulla presa incarico e piccoli aspetti clinici. Servono a dare una mano alla medicina generale, e “dati alla mano – spiegano – c’è stata una corrispondenza e affiliazione da parte dei cittadini, anche superando il così detto scetticismo ambulatoriale”. Insomma Asl2 si ritiene soddisfatta della risposta territoriale che c’è stata.

“La rete dell’emergenza urgenza, costituita dai due pronto soccorso maggiori, quello di Savona e quello di Pietra Ligure, e il punto di primo intervento di Albenga, che è stato attivato a luglio, globalmente ha retto bene nel corso del 2023, pur considerando alcune inevitabili difficoltà estive. Il punto di primo soccorso di Albenga ha dato una grossa mano – conclude il direttore Orlando – il sistema non è andato in affanno nonostante si si siano contati 10 mila accessi in più rispetto al 2023. Grazie alla corrispondenza più attiva dei medici di medicina generale, grazie ad una degenza media più bassa, rispetto alla media ligure, il che facilita i ricoveri , e grazie al fatto di aver portato avanti il progetto dell’ambulatorio dedicato ai pazienti del pronto soccorso, tutto ha fatto in modo che non ci fossero intasamenti enormi, tanto è vero che vogliamo potenziare la parte ambulatoriale”.

“Il sistema emergenza funziona, anche il sistema ospedaliero e tutta la rete territoriale che sta girando in sincronia con l’ospedale”.