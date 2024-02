Sanità, il 22 febbraio ad Albenga un incontro organizzato dal Partito Democratico

Albenga. “Giovedì 22 febbraio alle ore 21 all’auditorium San Carlo si terrà un incontro sul grande tema della sanità come bene comune”. Lo fa sapere, in una nota, il Partito Democratico di Albenga.

“Si ringrazia per il contributo il segretario regionale Davide Natale, il consigliere Arboscello e la relatrice principale Marina Sereni (responsabile sanità – PD Nazionale) – scrivono -. La politica del centrodestra sia a livello nazionale che regionale sta letteralmente distruggendo il nostro Sistema Sanitario Nazionale a favore di una privatizzazione indiscriminata che tocca tutti i comparti. I soliti alibi (debolissimi) e boutade scarica-barile non possono giustificare quello che altro non è che un vero e proprio piano di vendita di uno dei pilastri del welfare nazionale”.

Aggiungono i democratici: “Del resto questa volontà è sempre più manifesta a partire dalle dichiarazioni del candidato sindaco del centrodestra e dei suoi sostenitori, che confermano questo vero e proprio disegno che ci sta portando sull’orlo del baratro. Il pronto soccorso di Albenga è stato chiuso dalla giunta Toti e non dal Partito democratico. Lo stesso dott.Teresiano De Franceschi (ex primario di medicina generale dell’ospedale di Albenga noto esponente del centro-destra ingauno) ha ammesso in una conferenza pubblica che il presidente Burlando al pronto soccorso cambiò nome conservandone tutti i servizi”.

“E’ il momento di dire le cose come stanno. Ed è anche il momento di proporre con coraggio nuove idee e di aprire un confronto, quello che il modello Toti non ha mai tollerato ed accettato calando ogni decisione dall’alto…candidati sindaci compresi”, concludono i democratici ingauni.