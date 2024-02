Sanità, Bozzano: “Toti difende i liguri, Pastorino decida da che parte stare”

Liguria. Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti, replica al consigliere regionale Gianni Pastorino, a proposito dell’incontro del presidente Toti con i vertici della Sanità ligure.

“Ricapitolando quelle che sono le critiche di Gianni Pastorino – afferma in una nota Bozzano – Il presidente Toti, che ha la responsabilità del bilancio e quindi dei conti della Liguria, ha detto che non intende per alcuna ragione alzare le tasse ai liguri. Il presidente Toti non intende far ricadere sui liguri le eventuali inefficienze di alcune aziende sanitarie e ospedaliere e con questo non scarica certo responsabilità, ma anzi se le assume per far andare meglio le cose e rimettere in ordine i conti”.

“Questa secondo Pastorino è la ‘colpa’ di Toti? Detto da chi ha sempre chiesto di intervenire per migliorare la sanità? Decida una buona volta da che parte stare, tenendo presente che non fa più il sindacalista ma il consigliere regionale, ora è pagato profumatamente per fare l’amministratore. E decida quindi in particolare se stare dalla parte dei cittadini (non a giorni alterni) o a difesa preconcetta dei dipendenti pubblici anche quando dovrebbero far meglio, visto che ritiene ‘inopportuno puntare il dito sui direttori del sistema sanitario regionale'”.

“Se preferisce che chi ha la responsabilità di far funzionare la sanità venga coccolato e che per questo i cittadini debbano vedersi aumentare le tasse, lo dica apertamente. Ma smetta anche di dire che il sistema sanitario ligure deve fare meglio”.