Sanità, Bozzano: “Gli attacchi del Pd sono più vecchi dell’età media dei liguri”. I Dem: “Il consigliere è difensore dell’indifendibile”

Liguria. “La malasanità o mala gestione della sanità la conosciamo bene, è quella degli anni di amministrazione del centrosinistra ha creato un buco vero che si è dovuto gestire e che oggi crea disavanzo per un motivo specifico, che va oltre i nostri confini. Se a livello nazionale diminuiscono le risorse a disposizione di tutti, la Liguria non può che prenderne atto e adeguarsi, come tutta Italia. Ma quanto fino ad oggi fatto mostra solo grande responsabilità di metodo: aumentano le prestazioni, si indicono concorsi, si cerca di sopperire a carenze che risuonano a livello nazionale. E si crea sì, un disavanzo, ma esattamente della cifra che da Roma sarebbe dovuta arrivare. I 150 milioni che lo Stato non ci riconosce per l’anzianità sono un dato di fatto, non il frutto di errori amministrativi regionali. Forse Garibaldi, geloso del primato della Liguria come Regione più vecchia d’Europa, prova a entrare nel guinness con la tiritera più vecchia e abusata della storia dei comunicati stampa sulla sanità. E lo fa in buona compagnia, con la responsabile nazionale per la sanità del suo partito Marina Sereni che chiede di aumentare gli stipendi per attirare medici, alla faccia delle preoccupazioni per i conti”. Così il Capogruppo della Lista Toti in Consiglio regionale, Alessandro Bozzano, in risposta agli attacchi del consigliere Garibaldi sulla Sanità.

“Insomma, un bel mix di tentativi a vuoto di denigrare il lavoro di risanamento messo in atto dopo il loro governo e contraddizioni interne sui metodi per trovare soluzioni a specifiche carenze. D’altra parte, trovarne per loro è sempre stato impossibile, argomentare proattivamente troppo difficile, mentre strumentalizzare e rivisitare dati distorcendo realtà evidenti resta il loro must… inutile come la loro opposizione”, conclude.

Immediata la replica del Partito Democratico: “Fare il Capogruppo della Lista Toti deve essere un lavoro usurante, viste le ultime vicende. il neo capogruppo Bozzano si è ricavato il compito di avvocato difensore d’ufficio delle scelte di Toti, nel silenzio dei suoi alleati. Ma sta rapidamente scadendo nel difensore d’ufficio dell’ indifendibile.Lo ringrazio in questo caso perché nella sua replica conferma due notizie che il suo Presidente e le forze politiche del centrodestra han sempre negato. Dapprima conferma che il Governo Meloni, che la lista Toti sostiene, abbia tagliato le risorse per la sanità, come denunciamo da tempo – così Luca Garibaldi capogruppo del PD in Regione Liguria in replica alle parole di Bozzano – Il tutto nel silenzio di Toti che – a differenza degli altri governatori di ogni colore politico – non ha mai detto una parola, per non disturbare Fratelli d’Italia, illudendosi di poter avere in cambio un via libera ad un suo ipotetico terzo mandato”.

“Il capogruppo Bozzano ha anche indirettamente confermato che il disavanzo sia di 150 milioni di euro, casualmente identico a quel calcolo del fabbisogno impostato di fretta e furia dalla Regione e, spuntato, (che coincidenza!), dopo la notizia del buco in sanità, sempre negato fino a pochi mesi fa. Come se la Liguria fosse diventata una terra di anziani dalla sera alla mattina. In nove anni di Governo non se ne era mai accorto Toti che siamo la regione più vecchia d’Italia? É evidente a tutti che si tratta dell’ultimo disperso tentativo di costruire uno specchietto per le allodole per tentare di giustificare l’incapacità di Toti al governo della Regione. I fatti e i numeri e le responsabilità sono chiare: Toti ha portato al collasso, con le sue scelte, la sanità pubblica ligure”, conclude.