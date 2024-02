San Valentino, le vetrine di Savona diventano scenario per il contest #loveinthecity

Savona. Le vetrine di Savona diventano lo scenario di uno speciale contest “#loveinthecity” dedicato a San Valentino e a tutti gli innamorati.

Per il terzo anno consecutivo l’iniziativa è promossa da Ascom e vede tutti commercianti al lavoro per offrire una passeggiata molto suggestiva a residenti e turisti, che in queste settimane potranno ammirare vetrine allestite in modo da creare in città un percorso romantico.

Inoltre, grazie al coordinamento e al patrocinio con il Comune, sarà possibile usufruire di varie opportunità, per esempio ingressi ridotti e promozioni, per visitare e conoscere meglio le bellezze artistiche e culturali di Savona.

Una giuria di professionisti valuterà le esposizioni e il 19 febbraio, alle ore 14 nella sala consiglio del Comune di Savona, si terrà la premiazione del contest alla presenza degli assessori al Commercio e alla Cultura, Elisa Di Padova e Nicoletta Negro. I primi tre classificati riceveranno un premio offerto da Ascom.

Tutte le vetrine saranno inoltre visibili sulle pagine social: @ascom_savona – @scopri Savona con #loveinthecity

“Siamo felici che ogni anno tante attività partecipino a questa iniziativa – interviene la presidente Ascom Savona, Laura Chiara Filippi – il nostro impegno è ogni anno sempre maggiore, soprattutto per premiare la loro fantasia e dedizione. Anche in questa edizione non mancheranno particolari sorprese, che sveleremo il 19 febbraio durante la premiazione. Ogni occasione per abbellire la nostra città e aiutare il commercio ad avere costantemente un ruolo fondamentale è per noi motivo di orgoglio e per questo continueremo a supportare iniziative come questa”.

Il contest dedicato a San Valentino con le vetrine vestite a festa vuole essere un richiamo per il grande pubblico, affinché scelga la città non solo per gli acquisti, ma anche per poter trascorrere momenti romantici e cene a tema, dedicate agli innamorati.

All’iniziativa aderiscono le attività:

– Linea Più (via Paleocapa)

– Barbara Fresia BF ceramiche (via Guidobono)

– Drogheria u spessia (via Collodi)

– Stile in scena (via dei Vegeri)

– Articioc (via Aonzo)

– Nobili calzature (via Verzellino)

– La bottega delle tre lune (Vico della Mandorla)

– Indaco (via Verzellino)

– Il pellicano (via Manzoni)

– Luxottica (via San Bosco)

– Cose di carta (Vicolo Sacco)

– Carla Quaglia (via Luigi Corsi)

– Street line (Via Manzoni)

– La latteria di Alessi Federica (via Montenotte)

– Pantarei pelletteria (via Santa Maria Maggiore)

– Nicole D Gioielli di Daniela Teardo (Corso Italia)

– Artemisia fiori (via Paolo Boselli)

– Annasolari Bijoux

– Annasolari Gioielli (via Pia)

– Tricky (via Pia)

– Liguria Boutique la cartoleria (via Manzoni)

– Manzoni caffé