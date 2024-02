Rossiglionese batte Città di Savona. Mister Nervi: “Avvantaggiati dal campo? Erano loro con più fisicità ma abbiamo lottato”

La Rossiglionese risale la classifica e mette pressione alle squadre del centro, che non possono più adagiarsi sugli allori visto che si alza la quota punti per la salvezza diretta. Terzo scalpo di rilievo in tre partite per la formazione dell’entroterra genovese. Dopo la vittoria contro il Masone e il pareggio contro il Multedo ecco il successo ai danni di un Città di Savona in crisi: sotto lo gestione Biffi gli Striscioni hanno ottenuto 4 dei 12 punti disponibili e in caso di vittoria domani contro la Priamar Liguria domani l’Albissole potrebbe portarsi a +10.

Il goal di Nnanna è bastato alla Rossiglionese per vincere 1 a 0. Così mister Maurizio Nervi a margine della partita: “Il campo era oltre i limiti per poter vedere un minimo di calcio. La nostra voglia è stata premiata. Il gruppo c’è sempre stato ed è stato arricchito da alcuni innesti. Siamo stati bravi a segnare per primi e a lottare su ogni palla forse più del Savona. Direi una vittoria più che meritata”.

“Siamo stati ripescati all’ultimo – aggiunge -. È stato difficile allestire una squadra per un girone che si avvicina alla Promozione. Non abbiamo ancora fatto nulla perché la strada per la salvezza è lunga. Certo, ora altre squadre devono iniziare a guardare alla Rossiglionese, noi siamo abituati ormai a battagliare in questa zona di classifica”.

“Avvantaggiati dal terreno di gioco? Secondo me solo perché siamo abituati ad allenarci qua, ma non abbiamo mai avuto un campo così. Loro avevano più fisicità di noi e su questo terreno di gioco era il fattore più importanti. Siamo stati bravi a lottare su ogni palla. Per salvarci dovremo continuare a mettere tutta questa voglia in campo. Non molliamo mai fin dall’inizio e ora veniamo premiati anche dai risultati”, aggiunge.