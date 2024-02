Rocchettese, nove finali per sognare. Ferrero: “L’obiettivo è fare più punti possibili, contro il Mallare si è visto il nostro carattere”

Rocchetta di Cairo. Continuità cercasi. In uno dei campionati più equilibrati (considerando il livello medio delle rose) della Seconda Categoria, vi è una Rocchettese tornata a correre con la volontà di non fermarsi più. La dirigenza rossoblù lo ha dichiarato chiaramente all’inizio dell’anno e, dopo l’importante vittoria contro il Mallare, il concetto è stato ribadito con forza: direttamente o tramite i playoff, l’obiettivo rimane quello di centrare il salto di categoria.

A commentare l’incoraggiante avvio nella prima sfida del girone di ritorno da parte della ‘Rocca’ è stato Simone Ferrero, direttore sportivo il quale ha analizzato il match disputato dai suoi nell’ultimo turno di campionato: “La vittoria di domenica è sicuramente un segnale positivo perchè contro una diretta contendente fare risultato è importante. La partita è stata da cardiopalma, siamo partiti male ma poi è uscito fuori il carattere della nostra squadra”.

“Il nostro obiettivo – ha proseguito l’intervistato – è quello di fare più punti possibili per provare a salire. Il Dego sembra difficile che possa inciampare, ma noi personalmente non ci poniamo limiti. Loro sono una squadra attrezzata per vincere il campionato ed è risaputo che vogliano salire direttamente. Se ci riusciranno, faremo loro i complimenti concentrandoci sui playoff. Noi comunque sia siamo vivi e la rimonta incoraggiante contro il Mallare lo ha dimostrato”.

Non soltanto il duello a distanza in campionato: la Rocchettese sfiderà il Dego anche in occasione dei quarti di finale della Coppa Liguria. In vista dell’impegno (il match d’andata è in programma sabato 21 febbraio alle ore 20.00), ecco il parere di mister Davide Chiola: “Siamo arrivati ai quarti di finale e sarebbe stupido non provare ad arrivare in semifinale. A inizio anno ci eravamo prefissati di arrivare più avanti possibile, sono sicuro che chi sarà chiamato in causa farà bene”.

Sul campionato: “Per noi da ora saranno tutte finali a cominciare dalla partita contro la Priamar ‘B’ del prossimo sabato. La squadra è concentrata e cerca sempre di applicarsi, sa cosa deve fare. Credo che, rispetto allo scorso anno, il livello del campionato si sia alzato molto, anche più di quello che mi aspettavo. Credo che la chiusura dei battenti da parte dell’Aurora, con tanti giocatori che di conseguenza si sono riversati in Seconda Categoria, su questo abbia influito”.

Infine Chiola ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Affrontare partite più equilibrate rende più stimolante per tutti scendere in campo. Stiamo lavorando bene assieme, tutti noi stiamo dando il massimo per raggiungere l’obiettivo. Il mio futuro? Da parte mia c’è sicuramente voglia di continuare, ma tanto dipenderà dai risultati ottenuti da qui al termine della stagione”.