Ritrovato senza vita Bryan, il cane scomparso giorni fa dalla Valle di Vado

Vado Ligure. Dodici giorni di ricerche senza fine. Giorno e notte. Un drone. Appelli. Fiato sospeso. Ma Bryan non c’è più, purtroppo. È stato ritrovato senza vita questo cane buono che ha saputo dare tantissimo e contraccambiare l’affetto di una famiglia che anni fa lo aveva portato via dal canile per dargli una bellissima vita.

Scappato da casa il primo febbraio. Sono stati giorni tremendi per i suoi proprietari che lo hanno cercato in ogni dove. Una vicenda che ha spezzato il cuore di una famiglia e di quanti si sono dati da fare per riportare Bryan a casa.

“Non mi piace parlare di me, ma devo farlo per evitare che continuino a girare i post di ricerca”, scrive il proprietario. – Purtroppo il nostro amato Bryan è stato trovato senza vita”.

Poi si rivolge a lui: “Ti ho amato e ti amerò per sempre. Abbiamo il cuore a pezzi, abbiamo fatto il possibile e l’impossibile. L’ho amato dal primo istante che ci siamo incontrati più di 10 anni fa al canile. É stato sempre trattato come un re e come un membro della famiglia”.

Ed un pensiero a chi ha aiutato in questi giorni difficili: “Voglio ringraziare tutti quelli che si sono sbattuti, hanno condiviso la sua foto e hanno girato con e senza di me nella speranza di trovarlo. Tutta la comunità della Valle di Vado che ci ha aiutato, nonostante fossimo sconosciuti ai più e nonostante viviamo lì da poco più di un anno. Amici e sconosciuti che si son presi a cuore Bryan”.

Finisce male questa storia che vale comunque la pena di aver scritto. Perché è la storia di un legame profondo. Fatto di rispetto, di sensibilità. Una storia che avremmo voluto raccontare in maniera diversa e che, adesso, fa male concludere.