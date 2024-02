Ringraziamenti al personale sanitario dell’ospedale Santa Corona

Pietra Ligure. Vorrei ringraziare di cuore, a nome anche di mia mamma e di mio fratello, tutto il personale che nel turno del 2 febbraio, dalle ore 16 per circa 24 ore, ha assistito con professionalità e dedizione il mio papà quasi novantenne che è arrivato in pronto soccorso in condizioni molto critiche.

Medici e infermieri, senza accanimento terapeutico, ma con le dovute cure hanno cercato di fare il possibile per lui . Ha ricevuto molte attenzioni anche da parte degli OSS che hanno rispettato sempre la sua dignità.

E ringrazio anche il personale del reparto di Medicina del Padiglione Negri che lo ha accolto anche se per breve tempo, ma che ha dimostrato grande empatia in un momento difficile.

Il mio papà è stato un uomo buono tutta la vita e forse anche per questo ha ricevuto le cure migliori.

Cristina Castellaro