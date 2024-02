Rinforzo sulla trequarti per il Città di Savona: ecco Davide Panucci

Novità di mercato in casa Città di Savona. Il club ha lavorato per colmare i vuoti lasciati dagli addii delle scorse settimane. Il primo nome ufficializzato è quello di Davide Panucci. Classe 1998 e di ruolo trequartista, ha vestito le maglie pesanti di Vado, Bragno e Cairese.

Ha giocato anche negli Stati Uniti. Volate oltre oceano per studiare, non ha abbandonato il calcio partecipando ai campionati dei College. L’ultima maglia vestita a livello savonese è stata quella dello Speranza in Prima Categoria. Sarà già disponibile domani nel delicato match sul campo del Multedo. Non è l’ultima novità, il club sta lavorando per inserire una punta che dovrebbe essere ufficializzata entro metà marzo.

La nota della società

Davide sin da bambino ha vestito la maglia del Vado arrivando all’esordio in Coppa Italia con la Prima Squadra, in Promozione ha giocato con la Cairese e il Bragno.

Lo studio e la passione per il calcio lo hanno portato negli Stati Uniti per quattro anni giocando nella squadra del College. Al suo ritorno per qualche mese è stato tesserato dallo Speranza ed ora ha iniziato la sua avventura con la nostra Società.