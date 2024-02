Rigassificatore, PD: “Opera inutile”. Lista Toti: “Doppia morale dei Dem”

Vado Ligure. “Che il rigassificatore a Vado sia semplicemente inutile e costoso è un dato di fatto e le parole dell’onorevole Ascani non temono smentita, perché si basano su dati oggettivi. A differenza di altri, il Partito Democratico ha approfondito l’argomento studiando il documento sulla Sicurezza energetica pubblicato a gennaio dal Senato della Repubblica insieme alla Camera dei deputati e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.

Lo affermano Davide Natale, segretario PD Liguria, e Roberto Arboscello, consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Liguria sull’incontro al circolo PD di Vado Ligure che ha visto il nuovo impianto energetico al centro del dibattito.

“Dal documento emerge con chiarezza che il Paese, lo scorso anno, non ha avuto bisogno del gas della Golar Tundra, infatti l’impianto di Piombino assicura all’Italia meno gas di quello che esporta: un dato che, come dice lo studio, è la dimostrazione ulteriore della piena sufficienza dell’offerta disponibile rispetto ai bisogni della nostra industria e delle nostre centrali termoelettriche. Da ciò si evince che il riposizionamento e il mantenimento di quell’impianto a Piombino risponde a logiche prettamente imprenditoriali e non di fabbisogno del Paese”.

“Vado rimane un sito inappropriato e inutilizzabile per il posizionamento della Golar Tundra, adiacente a un’area marina protetta e interferirebbe con le Zone speciali di conservazione. Un dato oggettivo su cui convergono i cittadini di tutto il territorio, gli imprenditori e anche qualche politico che, fulminato sulla via di Damasco a pochi giorni dalle elezioni, ha preso le distanze dal suo stesso partito” aggiungono.

Sul tema si era espressa oggi Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti e vice presidente della Commissione Attività Produttive della Camera: “Le parole di Anna Ascani del Pd sul rigassificatore non fanno che confermare la lunga aneddotica sulla doppia morale Dem, che a Roma prende decisioni che poi sconfessa sui territori. È accaduto di recente, proprio nel savonese, sul dimensionamento scolastico (deciso dal ministro Pd Patrizio Bianchi e attaccato dai rappresentanti regionali del partito quando si sono trovati a gestire gli effetti degli accorpamenti scolastici). Accade ora sul tema del rigassificatore, chiesto e deciso dal governo Draghi da loro sostenuto”.

“La stessa Ascani ricorda persino che l’esecutivo chiese a due regioni da loro amministrate – Emilia Romagna e Toscana – di ospitare due rigassificatori e che ci fu una risposta di responsabilità da parte di chi, chiamato ad amministrare, accolse gli impianti a Ravenna e Piombino”.

“Oggi Anna Ascani dice che l’impianto che Regione Liguria, con lo stesso senso di responsabilità, ha dato disponibilità ad accogliere al largo della costa savonese, sarebbe economicamente oneroso e con un bilancio energetico pari a zero. Questo sì, stupisce davvero, detto da una persona preparata come lei, che non può non sapere che in Liguria sarebbe trasferito esattamente lo stesso impianto – la nave Golar Tundra – che il Pd ha accolto a Piombino (peraltro nelle banchine del porto e non a quattro chilometri dalla costa). Alla doppia morale, scissa tra decisioni nazionali e posizioni prese sui territori, si aggiunge la divisione interna al partito, dove governatori come Giani e Bonaccini hanno mostrato tutt’altro senso di responsabilità” conclude la deputata.

Secca la risposta del PD: “Cavo, visto il ruolo che ricopre nella Commissione attività produttive alla Camera, prima di firmare comunicati e di attaccare il PD approfondisca gli argomenti che riguardano la nostra Regione sui documenti a disposizione del Parlamento per non avventurarsi in repliche azzardate con chi invece quegli argomenti li conosce bene e non parla per sentito dire” concludono Natale e Arboscello.