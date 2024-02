Rigassificatore, i deputati Fratoianni e Bonelli a Savona: “La vostra è una battaglia giusta, resistete”

Savona. Sms Serenella gremita per l’incontro sul rigassificatore con i deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Presenti i sindaci di Savona e Quiliano Marco Russo e Nicola Isetta, oltre all’assessore Gabriella Branca e Simona Simonetta (Verdi).

L’onorevole Bonelli inizia dai numeri: “Nel 2021 l’Italia ha consumato 76 miliardi metri cubi, nel 2022 68 e nel 2023 poco sopra 60. Una parte la esportiamo, non abbiamo bisogno del rigassificatore. L’operazione è ammazzare le politiche ambientali”.

“Il punto – prosegue – è che in questo paese è accaduta una cosa inaccettabile: ci siamo mai chiesti perché in due anni e mezzo il profitto delle maggiori società è stato di 70 miliardi di euro. C’è un conflitto e schizza il prezzo del gas, con questa volatilità si creano grandissimi profitti. Invece con politiche energetiche che favoriscono anche fonti energetiche rinnovabile i prezzi si stabilizzano”.

Bonelli ha concluso esortando i savonesi a proseguire la protesta: “La vostra è una battaglia giusta. Dobbiamo resistere, resistere, resistere”

L’onorevole Fratoianni si unisce a Bonelli per i ringraziamenti della mobilitazione contro l’impianto: “È una battaglia politica e culturale, ci sono impatti ambientali e legati alla sicurezza pesantemente aggravati da un altro aspetto: dopo legislazione introdotta da governo Draghi per la guerra in Ucraina, oggi è possibile installare questi impianti salta do a piedi pari alcune verifiche”.

“Tutte le preoccupazioni immediate, Savona è una città dove il 33% degli occupati vivono nel turismo e nel commercio e si mette davanti alle spiagge in mare un mostro come quello che impatto pensi di produrre sull’occupazione? Facile, negativo”.

Il sindaco di Savona Russo aggiunge: “I comuni del territorio si sono trovati compatti, ognuno svolgendo il proprio ruolo. Questa è una vicenda ancora tutta aperta e richiede alta attenzione sapendo che è una gara.di mezzo fondo e non di velocità per essere sempre prestanti e vincere questa sfida”.

Il sindaco di Quiliano Isetta: “Ci hanno presentato un progetto che era privo della conoscenza delle tubazioni già preesistenti. Ogni giorno lo stanno modificando, siamo dentro a un progetto sostenuto dallo Stato che lo ha attuato senza confrontarsi con gli amministratori locali”.