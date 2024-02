Rifiuti Savona, Scaramuzza attacca: “Situazione di stallo sul porta a porta, nuovi salassi in arrivo? Vogliamo risposte”

Savona. “La giunta comunale di Savona brancola nel buio mentre la città è sempre più sporca e caotica. Cosa ancora più preoccupante, la giunta Russo non si prende la responsabilità delle proprie scelte, cambia idea, e fa partire a una caccia alle streghe contro le persone da essa stesse nominate, come nel caso di Ata, ma anche di Tpl”. Così Maurizio Scaramuzza, capogruppo della Lega in consiglio comunale, attacca la giunta Russo.

“E’ giusto monitorare l’operato delle aziende partecipate – prosegue -, ma non è corretto verso i cittadini fare proclami di grandi cambiamenti quando, ancora, della nuova modalità di raccolta rifiuti porta a porta non c’è traccia. Non è che l’amministrazione di centrosinistra si sia fatta prendere troppo la mano dalle promesse?”

“Quanto costerà ai contribuenti questa situazione di stallo? Al momento nessuno ci ha risposto, ma parliamo di nuovi salassi in arrivo. Mi auguro che ci si possa sedere a un tavolo e avere risposte coerenti su cosa accadrà nei prossimi mesi, perché al momento continuiamo a vedere degrado e sporcizia”, conclude Scaramuzza.