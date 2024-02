Rialto, al via il corso di apicoltura per principianti

Rialto. Il Comune di Rialto ha deciso di organizzare un corso di apicoltura per principianti. Il corso è stato promosso, spiega il sindaco Valentina Doglio, alla luce del “recente conseguimento del marchio De.C.O., l’adesione dal 2022 alla rete internazionale dei ‘Comuni Amici delle Api’ (primo comune della Liguria) e la grande qualità dei mieli prodotti nel nostro territorio, grazie alle particolarità floristiche spontanee ed alla preparazione e professionalità dei produttori”.

Il progetto, in collaborazione con alcune aziende agricole locali, ha l’intento di consentire a chiunque la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’apicoltura e di acquisire le competenze necessarie all’allevamento e la conduzione in autonomia di una o più arnie, anche al fine della produzione di miele, polline e propoli.

Il corso, totalmente gratuito e tenuto da docenti esperti, si svolgerà presso la sala consiliare situata in via Melogno 43 a partire dal mese di marzo e sarà strutturato in quattro lezioni teoriche e pratiche.

Tutta la documentazione (locandina, programma e modulo di iscrizione) è disponibile nell’homepage del sito istituzionale www.comune.rialto.sv.it e sui canali social dell’Ente.

Il termine per le iscrizioni è fissato il giorno 5 marzo; l’apposito modulo deve essere compilato ed inviato all’indirizzo davide.camera@comune.rialto.sv.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare il referente del corso, Davide Camera, ai seguenti riferimenti: al numero 335 6655439 o via mail all’indirizzo davide.camera@comune.rialto.sv.it.