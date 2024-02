Rfi, proseguono gli interventi nel nodo di Genova: tutte le modifiche alla circolazione ferroviaria nei prossimi fine settimana 

Liguria. Proseguono gli interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico. Per consentire le attività programmate da RFI – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS – sono previste le seguenti sospensioni della circolazione dei treni.

In particolare: tra Cogoleto e Sestri Ponente nelle notti tra le 22 di venerdì 9 e le 8 di sabato 10 e dalle ore 22 di sabato 10 alle 7.30 di domenica 11 febbraio; sulla linea sotterranea tra Genova Sampierdarena e Genova Brignole nel prossimo fine settimana 10-11 febbraio.

Dalle ore 00.01 di venerdì 9 alle ore 8:00 di sabato 10 febbraio, i treni Intercity tra Ventimiglia e Milano subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Ventimiglia e Savona o Genova, riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto, con possibili allungamenti dei tempi di viaggio.

Dalle ore 22.00 di venerdì 9 alle ore 8.00 di sabato 10 dalle ore 22.00 di sabato 10 alle ore 7.30 di domenica 11 febbraio i Treni Regionali da Milano per Savona/Imperia/Ventimiglia e da La Spezia e Sestri Levante per Genova e località del Ponente ligure (Savona, Imperia, Ventimiglia) saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Alassio o Savona o Cogoleto e Genova. Prevista la riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus ove possibile e modifiche degli orari.

Dalle 22.30 di venerdì 9 alle 5.00 di lunedì 12 febbraio i treni da Sestri Levante a Savona e da Genova Nervi/Brignole a Genova Voltri effettuano fermata a Genova P. Principe superficie anziché sotterranea e non effettuano fermata a Genova Via di Francia.

I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

L’opera

L’insieme degli interventi del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova consentirà di incrementare di oltre il 40% i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese e di quasi il 50% i volumi del traffico merci. In particolare, per quanto riguarda l’offerta di Trasporto Pubblico Locale, in base all’Accordo Quadro tra RFI e Regione Liguria, la separazione e rimodulazione dei flussi permetterà l’inserimento sulla tratta Genova Voltri-Genova Sampierdarena di maggiori collegamenti con nuove fermate a Genova Prà-Palmaro e Genova Aeroporto/Erzelli ad integrazione dell’offerta attuale.