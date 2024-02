Rete l’Abuso diffida il Comune di Savona: “Dopo mesi non è ancora stata realizzata la panchina vuola contro gli abusi sessuali”

Savona. Francescco Zanardi di Rete l’Abuso ha diffidato il Comune di Savona. L’oggetto del documento è la mancata realizzazione della “Panchina viola, contro gli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili”.

La giunta aveva approvato un nuovo regolamento sulle panchine tematiche per evitare che il proliferare di iniziative simili porti a situazioni caotiche, e che prevede essenzialmente tre punti: la garanzia che le panchine mantengano la loro funzionalità (no quindi a modifiche “invasive” che le rendano inutilizzabili), un layout coerente per le varie targhette e il rispetto dei colori stabiliti dal codice internazionale per ogni tematica, evitando quindi eccezioni fantasiose.

“In realtà va ricordato che la delibera ‘umiliante’ – aggiunge Zanardi -, arrivò costretta solo dopo lo scandalo del maggio 2023 delle panchine abusive istallate in città. Praticamente tutte stando agli stessi Uffici del Comune di Savona, che aggiungono che la richiesta della Rete L’ABUSO, a fronte di decine di panchine già istallate in città, parrebbe l’unica. Qui però compiacentemente sembrano aggiungersi e passate in sordina dall’amministrazione – che pur prendendo atto dei presunti illeciti di cui all’art. 639 c.p. – ad oggi sembrerebbe averne addirittura omesso la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la deturpazione, regolarizzandole”.

Zanardi scrive nella diffida: “E’ singolare l’assoluta e trasversale indisponibilità manifestata dai responsabili degli Uffici preposti, prima di giungerealla presente iniziativa affinché si proceda celermente alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione di cui la ‘Panchina viola’ è simbolo. Questo malgrado in data 12 dicembre 2023, l’esponente reiterasse all’ing. Spina le ridette incombenze via PEC. Neppure i solleciti avanzati dal Consigliere Aureliano Pastorelli, pare abbiano trovato concreto riscontro da parte dell’ente interpellato“.

LA RISPOSTA DEL COMUNE

Il Comune ha risposto alle accuse con una lettera: “Le iniziative come questa – scrive l’assessore Maria Gabriella Branca -, nascono da una collaborazione reciproca e costante tra l’ente ed i soggetti interessati e l’invio di una diffida ad adempiere nel detto contesto risulta a dir poco inconcepibile. Inoltre l’iniziativa di pitturare le panchine di un determinato colore, compete all’Associazione o al soggetto che assume l’iniziativa: pertanto l’atto di diffida formulato nei confronti della nostra Amministrazione non trova alcun presupposto giuridico o fattuale. Devo anche rilevare l’assoluta inconferenza e gravità del cenno da ella effettuato alla presunta commissione di illeciti, non si comprende a carico di quali soggetti, oltre che di un richiamo del tutto ultroneo all’art 639 c.p.”.

“Quello della pedofilia – prosegue Branca – è un tema verso il quale la nostra Amministrazione risulta molto sensibile e quindi, nel merito, devo significare quanto segue. La Commissione Toponomastica da me presieduta in data 3 marzo 2023, dopo aver ricevuto una serie di richieste relative a diverse questioni, ha provveduto ad una regolamentazione generale delle modalità attinenti le istanze avanzate da Associazioni o Enti per poter ‘pitturare’ una panchina della città di un determinato colore allo scopo di sensibilizzare verso un tema, rilevante per la comunità, curandone poi la relativa manutenzione. Successivamente, in data 15 giugno 2023, la Giunta Comunale ha approvato, tra l’altro, detta regolamentazione e l’Ufficio Toponomastica ha effettuato le comunicazioni

ai soggetti interessati, inoltrando poi la pratica alla Prefettura di Savona. Come già indicato e specificato, l’Associazione o l’Ente interessato deve poi relazionarsi con l’Ufficio lavori pubblici per l’individuazione effettiva del luogo in cui realizzare ilmanufatto e le modalità relative ai fini della salvaguardia del decoro cittadino“.

“Devo quindi contestare fermamente la Sua affermazione per cui l’Ufficio interessato si sarebbe reso ‘indisponibile’, in quanto, contrariamente a quanto da ella dichiarato, il funzionario competente, dopo la comunicazione da ella inviata via pec, ha provveduto ai sopralluoghi del caso e ad organizzare la riunione unitamente all’Assessore competente e all’Ufficio Toponomastica per l’individuazione del sito della panchina rispetto a quanto indicato dalla Commissione. Nè mai gli Uffici interessati hanno ricevuto Sue richieste o sollecitazioni telefoniche cui si siano sottratti. Quanto sopra precisato, La invitiamo, pertanto, a indicare all’Ufficio LL.PP. del nostro Comune in quale dei siti individuati dalla Commissione Toponomastica, l’Associazione intende realizzare il manufatto e ad attivarsi per la realizzazione della panchina viola. Decorso il termine di 15 giorni, la nostra Amministrazione si riterrà libera di contattare altri soggetti e/o associazioni per la realizzazione tematica contro la pedofilia”.