Restyling ponte ferroviario, stop alla circolazione dei treni tra Finale e Loano

Ponente. Interventi infrastrutturali di consolidamento e sostituzione del ponte ferroviario sul torrente Bottassano nel ponente savonese.

Per consentire le attività programmate da RFI – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS – nei fine settimana 17-18 febbraio e 9-10 marzo, la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia dalla notte del venerdì a domenica sera, sarà sospesa tra Loano e Finale Ligure.

Previsto, quindi, lo stop alla circolazione dei treni in orario notturno per consentire l’intervento di restyling, con conseguente rimodulazione per i convogli in transito. Modifiche alla circolazione dei treni Regionali e Intercity, con l’attivazione di corse sostitutive con i bus.

DETTAGLI DELLE MODIFICHE CHE POTRANNO AVVENIRE PRIMA O DOPO L’ORARIO DI AVVIO DEI CANTIERI

Venerdì 16 febbraio e 8 marzo: il Regionale veloce 3038 da Milano Centrale (20.25) per Alassio (23.59) è cancellato da Finale Ligure Marina a Alassio; attivo servizio bus nel tratto sospeso. Il treno Intercity 518 da Roma Termini (15.57) per Ventimiglia (23.39) è cancellato da Savona a Ventimiglia; sabato 17 febbraio e 9 marzo, domenica 18 febbraio e 10 marzo: tutti i treni Regionali da Ventimiglia/Imperia/Alassio/Albenga a Genova, La Spezia Milano o Torino sono cancellati tra Finale Ligure e Loano, Albenga o Savona, viaggiano con nuova numerazione e subiranno modifiche d’orario. I treni Intercity Ventimiglia – Milano e Ventimiglia – Roma Termini sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia – Savona o Albenga.

I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ri-pianificazione del proprio viaggio.

INTERVENTI PREVISTI PER UN INVESTIMENTO DI 2,7 MILIONI DI EURO

L’intervento prevede la demolizione dell’attuale ponte ferroviario ad arco in muratura sul torrente Bottasano e la sostituzione dell’impalcato con una travata metallica che amplierà l’alveo del torrente in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario dagli attuali 5,90 a 10 metri, migliorando significativamente le condizioni idrauliche.

Nel fine settimana 17-18 febbraio saranno realizzati i micropali e predisposti gli appoggi del ponte provvisorio, nel weekend 9-10 marzo sarà rimosso il binario, demolito l’arco del ponte esistente e varati i ponti provvisori.