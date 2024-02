Restyling Piazza Diaz a Savona, polemica sulle barriere architettoniche

Savona. Polemica sulle barriere architettoniche in piazza Diaz, ancora presenti dopo due anni di cantiere per i lavori di restyling della piazza antistante il teatro Chiabrera a Savona.

Durante il sopralluogo di metà febbraio chiesto dalla minoranza, i consiglieri Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) e Manuel Meles (M5S) avevano fatto notare la presenza di alcuni gradini: “Per eliminare le barriere architettoniche è stata gettata una colata di asfalto fresco di 36 ore fatta all’ultimo momento – ha detto Orsi -. Forse un’amministrazione che si riempie la bocca con parole che piacciono tanto e fanno tanto effetto, a queste cose avrebbe dovuto pensare”.

E Orsi ricorda che a fine gennaio era stata approvata una variante per concludere i lavori: “Non si è nemmeno verificato che tutto fosse a posto, nessuno si è accorto”.

L’attacco alla giunta arriva anche da Manuel Meles: “Le rampe, che speriamo provvisorie, per accedere alla piazza del teatro dimostrano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la superficialità di chi amministra la città. Il solito tapullo fatto di corsa e male per sanare un problema enorme in fase di progettazione e realizzazione dell’opera e che nessuno, se non due consiglieri di opposizione, ha mai rilevato. Poi sentiamo e leggiamo di consulte, incarichi e riunioni varie per abbattere le barriere architettoniche, quando basterebbero più cura e attenzione quando gli interventi vengono progettati”.

“Una toppa peggiore del buco – continua Meles – se consideriamo tutti i professionisti che hanno messo mano all’intervento tra progettazione e realizzazione nessuno si era mai posto il problema dell’accessibilità alla piazza, considerando anche l’enorme e inaccettabile ritardo accumulato con mesi e mesi di stop ai lavori. Non vorremmo che, per consentire al sindaco di fare il suo comizio di inaugurazione della piazza in concomitanza con il concerto in ricordo di Renata Scotto, si siano imposte tempistiche non consone con la risoluzione del problema. E per quanto in presenza di pessime soluzioni temporanee, vista anche la presenza della segnaletica da cantiere, a nostro avviso non sarebbe accettabile sostenere che il percorso corretto sia a monte, perché abbattere le barriere architettoniche non significa soltanto eliminare ostacoli fisici e sensoriali, ma anche semplificare i percorsi rendendoli più brevi e lineari possibili”.