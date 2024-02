Renzi ignora Toti: “Regionali? Prima pensiamo alle europee. Sui candidati avrete sorprese”

Liguria. “Ora ci sono le europee, le regionali sono nel ’25 e io dico che ci sarà già un nuovo scenario politico”. Matteo Renzi non raccoglie l’invito di Giovanni Toti che gli ha aperto le porte della coalizione in vista delle prossime elezioni in Liguria. L’ex premier, leader di Italia Viva, è arrivato all’ora dell’aperitivo all’auditorium dell’Acquario di Genova per presentare il suo libro Palla al Centro.

Sala gremita e presenze d’eccezione. Oltre alla fedelissima Raffaella Paita c’è il sindaco Marco Bucci con l’assessore Mauro Avvenente e i consiglieri Davide Falteri e Arianna Viscogliosi. A sottolineare che Italia Viva a Genova è saldamente con la maggioranza, pur senza marchi. E poi, un po’ a sorpresa, la star dell’infettivologia Matteo Bassetti, più volte associato al centrodestra, vociferato prima come papabile assessore e poi come papabile ministro.

Ora ci sono le europee, sottolinea Renzi. Che anticipa: “Ci saranno candidati liguri. Ancora non dico i nomi, ma quando arriveranno candidati e candidate liguri avrete delle sorprese”. Chissà che il riferimento non fosse a qualcuno dei presenti in sala.

“Se Renzi abbandona il carrozzone con Schlein, M5s e sinistra estrema, io ne sarò felice”, dice Toti dopo che Renzi gli ha chiesto di scegliere se stare con gli europeisti e i sovranisti. Il leader di Italia Viva glissa e parla invece di Bucci: “Sta andando molto bene l’attività del sindaco di questa città che sta facendo delle cose straordinarie. Io vengo da Alessandria e la prima cosa che mi hanno detto gli imprenditori di quella città e di Asti è che gli investimenti che si stanno facendo qui porteranno ricchezza anche in quella parte del Paese. Intanto parliamo di queste cose: da qui al 2025 c’è tempo”.