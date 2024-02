Regionali, il ribaltone Todde in Sardegna riaccende le ambizioni “giallorosse” in Liguria

Liguria. La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna è il primo successo del nuovo asse giallorosso targato Conte-Schlein, una suggestione impossibile da ignorare in Liguria, dove l’appuntamento col voto sarà tra quasi due anni (alla fine del 2025) ma i ragionamenti elettorali sono iniziati con largo anticipo. Certo, l’ultima volta non ha funzionato e oggi Giovanni Toti ragiona già di terzo mandato, pur con tutti i tentennamenti formali del caso. Ma l’alleanza tra le diverse anime progressiste, almeno in ottica di elezioni amministrative, appare quasi un passaggio obbligato per potersi contendere il governo della Regione.

“L’ho detto da quando sono stato eletto: il Pd non deve mettere steccati – premette il segretario regionale Davide Natale -. Ovviamente bisogna partire dai partiti con cui ci siamo alleati nel 2020, ma quello schema non è sufficiente. Dobbiamo essere più inclusivi e rivolgerci a due mondi che si sono allontanati dal centrosinistra: chi guardava ai progressisti e non è più andato a votare e il mondo civico degli amministratori locali che non ha un’appartenenza politica e che potrebbe tornare”. Ma non è lo stesso mondo che ruota intorno a Toti? “In realtà c’è una parte che lo detesta. La nostra spocchia ha allontanato tanti elettori, dobbiamo riconquistarli”.

Mondo civico sì, candidato civico no. “Io sono per una candidatura politica come Alessandra Todde – specifica Natale -. Serve una candidatura politica per dare risposte alla situazione complessa che sta vivendo la Liguria e credo che questo sia il compito della politica insieme ai movimenti e ai singoli cittadini”. Non per forza del Pd, quindi. “Certo, ovviamente arriveremo con le nostre proposte e le sottoporremo ai nostri alleati. Ma ripeto, non mettiamo nessun tipo di steccato”.

Per Roberto Traversi, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, non c’è nulla di scontato: “Non è sicuro che quello che è successo in Sardegna porterà un campo largo – frena -. Ci sarà un processo di condivisione, per adesso siamo abbastanza allineati ma a fare opposizione. Serve una proposta di governo per un campo giusto, non un campo largo. Per arrivare a questa finalità bisogna ragionare sui progetti perché quando si governa insieme bisogna essere d’accordo su gran parte dei temi. Dopo le europee inizieremo a intavolare un dialogo e vedremo se ci saranno le condizioni”.

Possibile un candidato pentastellato in Liguria come in Sardegna? “Prima i temi e poi i candidati, naturalmente senza imposizioni – risponde ancora Traversi -. Forse con un candidato politico è più semplice il percorso, ma alla luce delle premesse siamo troppo avanti per parlarne adesso”.

Del resto il “candidato civico” è stato sperimentato nel 2020 con Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano noto per essere stato una spina nel fianco del Pd di Claudio Burlando (che oggi invece si sta riprendendo la scena a colpi di chat e interviste). Il risultato, al di là della sconfitta elettorale, è che oggi paradossalmente le forze progressiste in consiglio regionale si sono compattate spesso non intorno a Sansa, ma piuttosto contro di lui, revocandogli il ruolo di federatore e facendolo risultare una voce fuori dal coro all’interno dell’opposizione.

Resta da capire poi come si muoverà l’area centrista che oscilla tra le due coalizioni. In Sardegna la mossa di Renato Soru – sostenuto da una variopinta compagine con Azione, Italia Viva (senza simbolo), liste civiche e Rifondazione Comunista – avrebbe potuto risultare determinante se il “pugno di voti” che ha sancito la vittoria di Todde fosse andato a favore di Truzzu. “Progetti e proposte contro come quella di Soru non sono premiate dagli elettori”, ammonisce Natale. In Liguria è già arrivato un parziale veto di Calenda sull’ipotetica candidatura di Andrea Orlando, mentre Renzi ha glissato sull’invito di Toti a entrare in coalizione (visto che gli iscritti di Italia Viva sostengono già Bucci a Genova).

A proposito di Toti, il governatore ha suonato la sveglia agli alleati: “Le responsabilità mi interessano molto poco, a me interessa che tutto questo sia di lezione per quello che dovremo affrontare in futuro. Nei prossimi 24 mesi si voterà nella maggior parte delle regioni italiane e in molti comuni, credo si debba fare il tagliando all’allenamento della squadra. Non so se abbia scelto da sola Giorgia Meloni. Credo che vittorie e sconfitte non abbiano mai una madre o un padre così netto. Certamente il centrodestra ha sottovalutato la difficoltà della sfida, certamente il cambio di un candidato presidente sacrificando l’uscente, sia pure con tutte le difficoltà che Solinas portava con sé, non ha agevolato la scelta degli elettori verso la coalizione di centrodestra”.

Le vicende che hanno portato alla scelta di Paolo Truzzu in Sardegna, rivelatasi sbagliata alla luce dei fatti, non dovrebbero riproporsi in Liguria, dove i partiti non sembrano avere molti dubbi sull’opportunità di ricandidare il presidente uscente, nonostante le sue dichiarazioni improntate alla cautela. Sempre che Forza Italia e Fratelli d’Italia non pongano veti sul terzo mandato, tema più politico che giuridico, come insegna del resto il caso Zaia in Veneto.