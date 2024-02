Reefer Terminal, Filt-Cgil: “Serve unità dei lavoratori e dei sindacati per tutele su reddito e sicurezza”

Vado Ligure. “Per l’unità di tutti i lavoratori. Questo è sempre stato il punto di riferimento nell’azione della Filt Cgil di Savona”. Così il sindacato di categoria risponde agli attacchi di una parte delle maestranze portuali, nell’ambito della vertenza in atto sullo status contrattuale e di sicurezza alla Reefer Terminal di Vado Ligure.

“Quando manca la visione operaia si è esposti alla strumentalizzazione di chi vuole creare la “guerra tra poveri” per distogliere l’attenzione dal problema” afferma il segretario Alessio Negro.

“Le battaglie della scrivente sono contro le frequenti richieste di alcune aziende di “andare in deroga” al CCNL, sarà sempre l’azienda la controparte della Filt, sarà sempre al “padrone” a cui chiederemo conto”.

“Preso atto che, il 7 febbraio, un “gruppo di lavoratori” ha ritenuto di esternare le proprie convinzioni attraverso un’iniziativa avviata da un delegato sindacale in uscita dalla Fit Cisl, va evidenziato che non è stato colto il nostro ragionamento che è per la qualità del lavoro e della vita extra lavorativa dei dipendenti di Reefer Terminal” spiega ancora l’esponente della Filt savonese.

“L’accordo di secondo livello aziendale viene anche chiamato “integrativo” perché seguendo le linee guida previste dovrebbe integrare il contratto nazionale migliorando i livelli salariali e organizzativi; in Reefer Terminal avviene altro. Il nostro intervento sull’incidente di venerdì in Reefer Terminal è chiaro e non contiene attacchi ai Lavoratori ma alla condizione che subiscono come evidente alla lettura”.

“Vogliamo per i dipendenti di Reefer Terminal più salario a pari lavoro, maggiori riposi e meno flessibilità. Ci preoccupa quanto confermato sullo straordinario: “Lo facciamo per crearci un aumento di stipendio”. Non è quello il modo secondo noi, non se è una pratica indispensabile”.

E ancora: “Sulla questione sicurezza invece non capiamo perché sono stati “tirati in ballo” altri lavoratori che, al netto di essere stata “parte lesa” nell’incidente, hanno tutt’altra regolamentazione, un organico controllato dal Ministero, con cui devono sopperire alle esigenze del porto, e un’organizzazione di pause turno, riposi settimanali e altre pratiche di tutela della vita lavorativa ed extra lavorativa piuttosto importanti”.

“Quanto sostenuto, a prescindere dalla paternità di tali idee, pare un tentativo per distogliere l’attenzione dalle questioni dei dipendenti del Terminal: è strumentale e sbagliato nei confronti di quei lavoratori che devono lavorare di più per sopperire alla perdita del potere d’acquisto salariale, togliendo spazio alla famiglia e alla qualità della vita”.

“Ci sembra scontato che le deroghe sull’organizzazione del lavoro portuale nel primo porto d’Italia (Genova-Savona) possano essere elemento di debolezza per il rinnovo della contrattazione nazionale e per il prossimo dibattito sulla riforma portuale.

“La battaglia in corso, contro le associazioni nazionali delle controparti, sul rinnovo del CCNL avrà bisogno della massima unitarietà dei lavoratori. Recupero salariale, tenuta sull’orario e difesa delle prerogative del lavoro portuale contro il tentativo di destrutturare il settore, richiederà la massima incisività delle sigle sindacali, partendo dai territori” conclude il segretario sindacale.