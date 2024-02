Reddito medio e acquisto di una casa: ecco la situazione in Liguria e nel savonese

Liguria. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha realizzato una simulazione di acquisto di un immobile sulla base degli ultimi dati sul reddito medio per nucleo familiare diffusi dall’Istat. In Liguria il reddito netto annuo familiare è risultato in media pari a 31.586 euro.

Ipotizzando di voler acquistare un’abitazione ricorrendo ad un mutuo di 25 anni, al tasso medio stimato di 3,80%, con un rapporto rata-reddito pari al 30% (indica la capacità di rimborso del finanziamento ipotecario) ed un Loan to Value dell’80% (indica il rapporto tra la somma ottenuta con il mutuo ed il valore dell’immobile posto a garanzia del finanziamento), si può acquistare un’abitazione del valore di 191.000 € con una rata mensile di 790 €.

L’acquirente dovrà avere a disposizione un capitale iniziale pari al 20% del prezzo dell’immobile e cioè 38.200 €, oltre al denaro per coprire tutte le spese accessorie alla compravendita e all’accensione del mutuo.

A livello nazionale il reddito netto annuo familiare è risultato in media pari a 33.798 euro. Ipotizzando di voler acquistare un’abitazione ricorrendo ad un mutuo di 25 anni, al tasso medio stimato di 3,80%, con un rapporto rata-reddito pari al 30% (indica la capacità di rimborso del finanziamento ipotecario) ed un Loan to Value dell’80% (indica il rapporto tra la somma ottenuta con il mutuo ed il valore dell’immobile posto a garanzia del finanziamento), si può acquistare un’abitazione del valore di 204.000 € con una rata mensile di 844 €.

L’acquirente dovrà avere a disposizione un capitale iniziale pari al 20% del prezzo dell’immobile e cioè 40.800 €, oltre al denaro per coprire tutte le spese accessorie alla compravendita e all’accensione del mutuo.