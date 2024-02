Raffica di incidenti per nebbia sulla A26, deviazione sulla A7 per chi viaggia verso nord

Liguria. Disagi per chi viaggia sulla autostrada A26 in direzione di Gravellona Toce. Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e Casale Monferrato Sud in direzione di Gravellona a causa di diversi incidenti avvenuti in presenza di nebbia.

Anche se in maniera discontinua, la cortina dovuta all’umidità e agli sbalzi di temperatura tra suolo e atmosfera, è molto fitta in alcune zone con visibilità scarsa.

Il traffico viene deviato sulla A7 Milano-Genova attraverso la diramazione Predosa-Bettole, dove si registrano due chilometri di coda dopo Ovada.

Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.