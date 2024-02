Raccolta porta a porta a Savona, si parte a metà aprile con le attività commerciali

Savona. Mancano ancora poche settimane all’avvio della raccolta rifiuti porta a porta a Savona. Si partirà con le attività commerciali (1500 utenze) che hanno ricevuto in questi giorni la lettera da Sea-s e dal Comune, con la quale viene comunicata la data di inizio del nuovo servizio.

Per illustrare come funzionerà la nuova raccolta rifiuti il Comune ha calendarizzato diversi incontri con i titolari delle attività interessate sia in Comune che nella sede di Sea-s. Il primo sarà il 28 febbraio con bar, caffetterie, cibi da asporto e friggitorie. Al pomeriggio con ristoranti, pizzerie, servizi catering e mense. Alla sera negozi di ortofrutta, panetterie, gelaterie, gastronomie. Le attività rimanenti il 4 e 5 marzo. Quando apriranno, sarà un servizio disponibile anche per i balneari.

Per le utenze domestiche, invece, non prima della fine dell’anno, come previsto dal cronoprogramma. “Abbiamo anticipato rispetto al piano industriale. Siamo sicuri che con questo passo ci sarà un miglioramento del decoro urbano e anche della raccolta differenziata”, ha commentato l’amministratore delegato di Sea-s, Stefano Valle.

Tra febbraio e marzo, il personale di Sea-s incontrerà i titolare delle attività interesate per illustrare i dettagli del nuovo servizio e consegnare le dotazioni necessarie.