QuIliano, nuovo finanziamento di 500mila euro per l’alluvione 2019

Quiliano. Nella seduta svoltasi martedì 30 gennaio 2024, il Consiglio Comunale di Quiliano ha formalizzato l’inserimento nel Bilancio preventivo 2024/2026 di un ulteriore contributo straordinario erogato dalla Protezione Civile nazionale, per il tramite di Regione Liguria, ammontante a 500mila euro, riferito all’emergenza alluvionale 2019. Come hanno specificato nel corso della discussione in consiglio l’Assessore al Bilancio Tiziana Bruzzone e l’Assessore ai Lavori Pubblici Silvio Pirotto, “le opere che ora vengono finanziate riguardano un importante movimento franoso che ha interessato via Scarroni e la strada comunale Quiliano Cadibona, al fine della stabilizzazione e della messa in sicurezza. I lavori saranno avviati entro il mese di aprile 2024 e dovranno concludersi entro il prossimo novembre.”

“Con questo ulteriore finanziamento,” dichiara altresì il Sindaco Nicola Isetta, “la spesa complessiva investita tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2024 per fronteggiare le emergenze alluvionali nel territorio comunale di Quiliano ha quasi raggiunto gli otto milioni di euro. Fino al 31 dicembre 2023, infatti, il costo complessivo per le opere alluvionali ammontava a euro 7.287.394 (di cui euro 148.047,07 interamente a carico del Comune; tutto il resto è stato anticipato con fondi comunali e coperto con i fondi della Protezione Civile nazionale). Ora, con questo nuovo finanziamento di 500mila euro, che è espressamente rivolto alla località Cadibona, la spesa complessiva ammonta a euro 7.787.394,55. In particolare per l’alluvione 2019 la spesa totale ammonta a euro 4.359.551,54 destinate a ben 23 cantieri di opere (di cui 19 somme urgenze e 4 interventi maggiormente urgenti) su tutto il territorio di Quiliano. Per l’alluvione 2021 la spesa complessiva è di euro 3.427.843,07 (di cui euro 148.047,07 a totale carico del bilancio comunale) destinate a ulteriori 20 cantieri di opere (di cui 14 somme urgenze, 4 interventi maggiormente urgenti, e 2 opere comunali relative ai guadi temporanei sul torrente Quazzola) nell’intero territorio comunale di Quiliano.”

“Da ciò deriva” conclude il Sindaco Isetta “che ben 43 cantieri di opere pubbliche di messa in sicurezza a Quiliano – e ci riferiamo alle sole opere alluvionali – sono stati avviati nel corso del nostro mandato, che per la quasi totalità della spesa sono stati coperti da fondi dello Stato. Ciò ha comportato un ingente ed impressionante lavoro degli uffici comunali che hanno dovuto gestire tutte le attività legate sia alle opere sia alle rendicontazioni da spedire agli uffici della Regione Liguria sia con riferimento al fondo di cassa del Bilancio comunale, al fine di prevenire rischi di default finanziario, mediante misure di oculatezza e controllo continuo. È stato un impegno assolutamente gravoso che ha tuttavia consentito di migliorare in modo significativo il nostro territorio, e soprattutto a confermare per l’ennesima volta l’importanza di una sana, corretta e prudenziale gestione del territorio, consentendo anche di attuare una importante messa in sicurezza del grande territorio del Comune di Quiliano.”