Quiliano, il 3 febbraio la cerimonia di inaugurazione dell’opera scultorea “Buongiorno Liguria”

Quiliano. Sabato 3 febbraio 2024 alle ore 15.30 presso la Sala consiliare in Piazza Costituzione a Quiliano si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’installazione dell’opera scultorea “Buongiorno Liguria” a firma dell’artista Giovanna Crescini. Saranno presenti all’evento il Sindaco Nicola Isetta e il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura Nadia Ottonello. All’evento di sabato 3 febbraio vi sarà, oltre l’artista, anche Franca Maria Ferraris.

Nata a Perugia e diplomata nel 1962 in Maestro d’Arte presso l’Istituto d’ Arte “Bernardino di Betto” di Perugia. Iscritta all’Accademia di Belle Arti di Perugia, incontra la figura del Maestro futurista Gerardo Dottori. Nel 1965 Crescini inizia una lunga carriera in qualità di docente abilitato all’insegnamento del Disegno e Storia dell’Arte fino al 1990. Da quel momento si dedica sempre più all’antica passione per la pittura. La sua costante ricerca nel campo espressivo figurativo è inesauribile e proprio nel lungo percorso di attività svolte che va rilevato il particolare interesse per la ceramica.

Negli anni 2018 e 2019 Crescini, con un progetto unico rivolto all’eccezionale Fontana Maggiore di Perugia, realizza settantacinque formelle in terracotta con immagini stilizzate in ceramica dipinta. L’ispirazione, sognata con l’occhio della mente, è diretta alle raffigurazioni in pietra delle due vasche marmoree poligonali ed anche al gruppo di fusione a coronamento della vasca bronzea. Un’ampia dedica dell’autrice che omaggia la sua terra d’origine con un’opera da interpretare attraverso la luce che illumina l’essenza del Sogno.

Al buon esito di una lunga carriera, nel 2015 una sua opera in ceramica smaltata, donata alla città di Perugia, è stata collocata in permanenza nella sede del Museo d’Arte Contemporanea di Palazzo della Penna di Perugia.

Numerose sono le città d’Italia che ospitano opere permanenti dell’artista. Ha esposto le sue opere in quarantadue personali tutte in territorio italiano ed ha partecipato a numerose collettive in varie città sia in Italia che all’estero con ampie segnalazioni di stampa e di critica in cataloghi e riviste d’arte. L’artista ha già concesso nel 2015 una precedente opera scultorea in ceramica alla Città di Quiliano, e questa è la seconda donazione che verrà inaugurata nel pomeriggio di sabato 3 febbraio 2024.

“Si tratta di un appuntamento importante” dichiarano il Sindaco Isetta e l’Assessore Ottonello, “in quanto Giovanna Crescini, ormai conosciuta in ambito nazionale per le sue pregevoli opere in ceramica, ha voluto compiere un nuovo atto di donazione alla Città di Quiliano con questa scultura multicolorata dedicata alla nostra Regione. Ed è altresì significativo il fatto che “Buongiorno Liguria” possa trovare una degna collocazione nella Piazza Costituzione, a fianco del centro servizi, dove si svolge l’attività della Biblioteca Civica, si tengono le lezioni di UniQui, oltre alle sedute del Consiglio Comunale: un luogo, questo di aggregazione e di riferimento dell’intera comunità quilianese. Si ringrazia anche la Proloco di Cadibona per la collaborazione offerta.”

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura al numero telefonico 019/2000511.