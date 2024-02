Punto nascite Pietra, Grande Liguria: “All’appello dell’amministrazione pietrese manca la Regione”

Pietra Ligure. “Abbiamo letto con attenzione l’articolo sul punto nascita redatto dal consigliere comunale, con delega alla sanità del Comune di Pietra Ligure, che condividiamo in tutto e per tutto. Però non possiamo non rilevare che manca all’appello il ‘cosiddetto convitato di Pietra’, ovvero l’amministrazione regionale”. Lo fa sapere, in una nota, la commissione sanità di Grande Liguria.

“Ricordiamo le tante promesse non mantenute – spiegano -, lo slittamento della riapertura del punto nascita anno dopo anno, e le comparsate del Presidente Toti. Chi governa la regione? Un’alleanza di centro destra, con molti rappresentanti eletti in Provincia di Savona. Perché questa precisazione? Perché tra poco tempo si voterà alle amministrative, e ‘voce di popolo, voce di Dio’ come recita il proverbio, si vocifera che sui territori della zona potrebbero nascere alleanze che definirle imbarazzanti è un eufemismo”.

“Chi ha deciso, votato e trasferito il punto nascita da Pietra Ligure a Savona? Chi ha giustificato, minimizzato la chiusura a partire dal Presidente della commissione sanità regione Liguria? Vogliamo ricordare i parlamentari della zona che tranquillizzavano la popolazione dicendo che avevano avuto garanzie che la chiusura sarebbe stata di pochi mesi (da allora sono passati tre anni!)? Si tratta del personale politico con cui state ragionando di fare un’alleanza politica (noi speriamo ancora di no) tra pochi mesi in vista delle elezioni amministrative. Sarebbe l’ennesimo sfregio al territorio, ai cittadini, e forse, anzi senza forse un problema, per la sopravvivenza di Santa Corona stessa… Pensateci bene, siete ancora in tempo”, concludono.