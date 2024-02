Psr, Piana: “Regione Liguria prima in Italia per incremento di spesa nel 2023 con +70%”

Liguria. “Il consigliere Natale dà una lettura molto superficiale dei dati di AGEA. Innanzitutto la cifra corretta di spesa nei fondi del PSR è oltre il 70% della dotazione complessiva. Dai risultati del 2023 siamo la prima regione in Italia per incremento di spesa rispetto all’anno precedente (+70%); dopo di noi ci sono le Marche quale regione con un incremento maggiore (+ 14,25%)”. Così il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana in risposta alla nota stampa del consigliere Natale.

“Se vogliamo continuare con le classifiche – spiega -, la Liguria è la terza in Italia, dopo Marche e Lombardia, nel rapporto tra spesa realizzata nel 2023 e totale programmato del PSR 2014-2022. Infine, la Liguria nel 2023 ha speso il 12% in più di quanto richiesto dagli obiettivi di spesa europei, classificandosi al secondo posto in Italia, dietro alla sola Lombardia. Insomma, una lettura dei dati più attenta e una migliore conoscenza dei regolamenti dell’UE avrebbe consentito al consigliere Natale di verificare che la Liguria non corre rischi di disimpegno dei fondi europei”.

“Desta sorpresa, infine, il fatto che il consigliere Natale, come lui stesso afferma, abbia presentato un’interrogazione consiliare sul tema della spesa nell’ambito del PSR, ma pubblica già le sue “conclusioni” senza attendere la risposta della Giunta, delegittimando così il significato stesso della sua interrogazione”, conclude.