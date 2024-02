Prospettive vantaggiose

“Il principio di conservazione dell’individuo (ovvero la paura della morte) non può essere dedotto da sensazioni di piacere e dispiacere, bensì esso è qualcosa che dirige, è una valutazione, che si trova già alla base di tutte le sensazioni di piacere e dispiacere. Solo quelle attività intellettuali che conservavano l’organismo hanno potuto conservarsi; e nella lotta degli organismi queste attività intellettuali si sono continuamente irrobustite e raffinate […] La lotta come origine delle funzioni logiche.” è una delle innumerevoli folgorazioni del pensiero nietzscheano che possiamo leggere in “Frammenti postumi 1884”. Mi sembra un eccellente esempio di quel rovesciamento prospettico che caratterizza tutta l’opera del filosofo tedesco, nello specifico all’interno della relazione tra istinto di sopravvivenza e categorie logiche, altrove si tratterà di “Transvalutazione etica”. Possono essere di supporto a questa lettura altri aforismi tratti sempre dai “Frammenti”: “Vi son stati innumerevoli modi cogitandi, ma si son conservati solo quelli che portavano avanti la vita organica”; “L’intero apparato conoscitivo è un apparato di astrazione e semplificazione – non diretto alla conoscenza, bensì al dominio delle cose”. La posizione nietzcheana esprime e si fonda su alcuni elementi fondativi che provo a sintetizzare: non esiste una realtà in sé ma solo ciò che altrove delinea “Il vero in noi”; ciò che in Kant viene definito “a priori” è il frutto di un tragitto filogenetico e pertanto, almeno per quanto riguarda la specie, “a posteriori”; e ancora, conservando alcuni elementi evidentemente schopenhaueriani, conferma che la cosiddetta realtà è rappresentazione tanto da arrivare a sostenere che “è probabile vi siano innumerevoli specie di vita e, conseguentemente, anche di rappresentazioni” per concludere questa minima parte del suo abissale pensiero con l’affermazione che la costruzione dell’essere che siamo è determinata fondamentalmente dall’esigenza di sopravvivere e dal conseguente disperato bisogno di semplificare e controllare il cangiante Lebenswelt (mondo della vita) come lo battezzerà Husserl.

Credo sia lecito riconoscere al pensiero di Nietzsche anche il fondamento della prospettiva etologica di Lorenz per il quale ciò che lui definisce “apparati immagine del mondo”, cioè quanto poco sopra abbiamo riconosciuto come “a priori”, “categorie mentali”, derivino dall’evoluzione filogenetica della specie inevitabilmente messa in relazione con l’ambiente circostante. La tendenza a studiare astoricisticamente l’individuo, quasi ognuno fosse un novello Adamo, induce a confondere le categorie logiche comuni e contingenti come una sorta di innatistico modo di essere dell’individuo. Se, al contrario, rovesciamo il cannocchiale, ecco che tali strutture logiche, gnoseologiche e, conseguentemente, etiche, si rivelano come la visione collettiva e simultanea di un mondo che sembra sottostare alla nostra volontà di controllo nel momento stesso in cui ci sottomette, inconsapevoli espressioni camaleontiche del bisogno di sopravvivere. Non intendo avventurarmi lungo percorsi che non mi competono sulle orme della ricerca di Haeckel circa il rapporto tra filogenesi e ontogenesi, mi basta constatare che ciò che conosciamo del mondo, le nostre possibilità di raccogliere informazioni, provare sentimenti, riconoscerci in certi valori disconoscendone altri, deriva da “mezzi e strumenti informativo-gnoseologici” che assumiamo come specie rapportandoci al contesto. Una sorta di spirale ermeneutica che non riusciamo a controllare e che si manifesta in maniera assolutamente nuova nella “società informatica” nella quale viviamo.

Mi rendo conto che la premessa è complessa anche nella sua semplificazione, provo allora a svilupparla esplicitandola ulteriormente: se quello che abbiamo definito, forse cripticamente, “spirale ermeneutica” provassimo a riconoscerlo nelle dinamiche di crescita relazionale delle generazioni digitali, forse potrebbe risultare tutto addirittura ovvio; le strutture del pensiero, abbiamo detto, si costruiscono in relazione all’itinerario della specie e in rapporto alla realtà presente, ebbene, credo sia evidente a ogni osservatore la diversità di approccio delle “generazioni del libro” nei confronti della vita rispetto a quelle delle attuali “generazioni del virtuale”. Il primo “tipo” di generazione si costruiva sulla lettura, esercitava competenze mnemoniche e di attenzione prolungata, si allontanava dalle radici dei genitori andando alla ricerca di valori contigui, producendo fratture con la volontà di ricucirle, così come era frustrata da sensi di colpa, sopravvivenze medioevali, imbarazzanti ricadute nei medesimi errori di chi l’aveva preceduta, laceranti conflitti interiori e, a volte, troppo facili superamenti degli stessi. Non si può certo affermare che i figli del XX secolo possano celebrarsi senza anche riconoscersi colpevoli della sopravvivenza dell’ingiustizia sociale, del continuo deflagrare di conflitti, della trasformazione dell’etico con l’utile, dell’innalzamento del potere e del successo economico a misura del valore dell’individuo. Resta il fatto che la “generazione del libro” ha costruito i propri strumenti di relazione con il mondo adattandosi a una realtà che era in grado di comprendere e gestire. Nel perenne rapporto dialettico tra soggetto e oggetto “l’uomo plasmava il sistema che plasmava l’uomo”, nulla di nuovo, tornando all’apertura nietzscheana e alla prospettiva di Lorenz. Infatti, nulla di nuovo, ma il ruolo dell’uomo, inteso sia come specie che come individuo, reclamava al soggetto la possibilità meravigliosa e tragica del coraggio e della responsabilità e, almeno in questo, qualcosa è cambiato.

La “generazione digitale”, lo sottolineo già come premessa, non per esclusiva responsabilità, non dimentichiamo che la dea Nemesi è sempre in agguato e i figli “non cadono molto lontano dall’albero”, tale generazione, dicevo, non possiede più la finestra sul mondo offerta dalla lettura, finestra socchiusa o spalancata a seconda di cosa e come si legge, non percorre più l’itinerario della costruzione della conoscenza attraverso un incedere progressivo che colloca il soggetto al centro dell’atto, piuttosto osserva il mondo attraverso la sua rappresentazione che non è generata da uno sguardo individuale e dagli “occhiali prospettici” che più o meno consapevolmente inforca sul naso, ma inghiotte la rappresentazione offerta da strumenti informatici, oramai unica fonte esperienziale, ottenendo una realtà che è rappresentazione sistemica che il soggetto rappresenta a un “sé” che non si sa esistere così fagocitato com’è da un algoritmo. Credo che i figli del digitale potrebbero tranquillamente riconoscersi nel punto numero otto del Manifesto del Futurismo, se mai lo leggessero: Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna virtualità onnipresente”. Ovviamente Filippo Tommaso Marinetti al posto di virtualità aveva scritto velocità, ma sono certo che chi mi legge abbia colto il senso e il valore provocatorio della sostituzione. La domanda che andiamo a porci in chiusura è speculare a quella che ci saremmo potuti porre in apertura di scritto: se l’azione plasmante del soggetto sul contesto è stata sempre più o meno proporzionale a quella dell’ambiente sul suo osservatore, possiamo affermare che oggi le regole siano rimaste le stesse? Se non è possibile scegliere gli occhiali con i quali osservare la vita, anzi, ancor più grave, se non ci si rende conto più nemmeno della loro esistenza; se il mondo è ridotto alla sua immagine manipolata da algoritmi e intelligenze artificiali, non si corre il rischio di trasformare una scelta, anche se inevitabilmente condizionata, nella rinuncia alla coscienza di un condizionamento controllabile per consegnarsi in “mani algoritmiche”?

