Prosegue l’iniziativa “Messaggio d’amore per lei” in Cattedrale

Savona. Prosegue l’iniziativa “Messaggio d’amore per lei” nella Cappella della Misericordia della Cattedrale Nostra Signora Assunta dov’è possibile scrivere frasi dedicate a chi come fidanzata, moglie, madre, figlia, nonna, sorella, amica o collega sta a fianco di uomini.

Il contenitore per raccogliere i messaggi è stato progettato dagli studenti del Corso Grafico del Liceo Mazzini Da Vinci che partecipano ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento presso il Complesso Museale della Cattedrale.

Non un semplice “giochino per innamorati” ma un momento di riflessione per ridare slancio ed emozione alla scrittura cartacea come forma di comunicazione autentica degli affetti interpersonali. Invece nei pomeriggi del 17 e 18 febbraio si terrà l’evento “Un museo per due”, durante il quale si potrà visitare il Museo del Tesoro, in cui sono custodite la reliquia di san Valentino e preziose opere rinascimentali.

La reliquia consiste in un braccio donato da papa Paolo V, in origine riposto nella Chiesa San Giacomo e in epoca napoleonica trasferito nella cattedrale. Il legame tra il vescovo e martire e la chiesa madre diocesana è testimoniata anche da due lapidi in marmo poste nel 1612 e 1814 sul lato sinistro nella Cappella San Sisto.