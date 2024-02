Promozione, al Picasso vittoria di misura della Carcarese: altra sconfitta per il Quiliano

QUILIANO&VALLEGGIA – CARCARESE 2-3 (4′ Saino, 36’ Brovida rig., 37’ Saviozzi, 45’+2 Dematteis, 47’ Fanelli rig.)

49’ Triplice fischio, i tre punti vanno alla Carcarese

48’ Sul corner svetta Reffo, la sua incornata termina di poco a lato

48’ Conclusione dal limite di Fanelli, deviata da un difensore, la palla esce di poco e il giocatore si mette le mani tra i capelli

45’ Entra Diamanti, esce Saviozzi. 4 minuti di recupero

42’ CARCARESE IN 10! Secondo giallo per Mombelloni per trattenuta, è costretto a lasciare il campo

41’ Reffo per Bazzano

39’ Terzo cambio per la Carcarese: Canaparo prende il posto di Brovida

35’ Ammonito Mombelloni, falloso su Fanelli

34’ È il turno di Ferraro, entra per Freccero

29’ Cross di Bianchi dalla sinistra, incornata di Saviozzi in area, palla sul fondo

26’ Altro cambio per mister Ponte: Della Rossa prende il posto di Dematteis

22’ Punizione di Saviozzi dai 25 metri, di poco sopra la traversa

21’ Primo sostituzione per la Carcarese: Alò entra per Moretti

20’ Giallo per Meta, falloso su Saviozzi

17’ Grippo intercetta sulla trequarti il rinvio di Delfino e ci prova di prima, senza riuscire però a centrare la porta

15’ Punizione per la Carcarese dal limite, Saviozzi batte e colpisce la barriera

13’ Terzo cambio per la Carcarese: Saino lascia il posto a Murialdo

7’ Annullato per fuorigioco il gol di Brignone

6’ Secondo cambio per il Quiliano: Sata rileva Caruso

4’ Corner per la Carcarese, batti e ribatti in area, la palla arriva a Brignone che dal limite controlla e calcia: conclusione di poco sopra la traversa

2’ GOOOOOOL! Dal dischetto va Fanelli che spiazza Delfino. 2-3

1’ RIGORE PER IL QUILIANO per fallo sul neoentrato Morchio durante un corner

Via alla ripresa, un cambio per il Quiliano: Morchio entra per Salami

SECONDO TEMPO

48’ Termina il primo tempo

47’ GOOOOOOL! Tris della Carcarese: Dematteis riceve in area e di prima supera Cambone in uscita

41’ Filtrante di Brignone per Brovida che entra in area e calcia, ma Cambone in uscita si oppone

40’ Carcarese vicina al tris: il pallonetto di Bonifacino esce di pochissimo

37’ GOOOOOOOOL! Appena un giro di lancetta e la Carcarese trova il vantaggio con Brovida che serve a Saviozzi l’assist per il raddoppio

36’ PARIIII! Dal dischetto va lo stesso Brovida che calcia centrale e realizza l’1-1

35’ RIGORE PER LA CARCARESE! Fallo di Meta su Brovida, per l’arbitro non ci sono dubbi

27’ Bello scambio di cori tra le due tifoserie, da tempo gemellate

25’ Saviozzi di prova da posizione defilata al volo, la conclusione si spegne sul fondo

17’ Cross di Mombelloni dalla destra, Brignone colpisce di testa, grande risposta di Cambone

15’ Quiliano vicina al raddoppio: Caruso dalla sinistra serve Freccero che in area calcia di prima, Delfino devia, sulla palla arriva Fanelli che infila in rete, ma il gol viene annullata per fuorigioco

13’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese: il macino di Saviozzi finisce a lato

11’ Contropiede della Carcarese: Brovida al limite serve Brignone, che lascia partire il mancino, Cambone si distende e allontana

8’ Ancora Carcarese in avanti, questa volta con Brovida che si libera dei difensori e calcia al limite dell’area piccola, ma Cambone si oppone

6’ Occasione del pari sfumata dalla Carcarese: punizione di Moretti sul secondo palo, dove Manfredi colpisce di testa da due passi, ma Cambone riesce in qualche modo a salvare la porta locale

4’ GOOOOOOOOL! Prima azione per il Quiliano e arriva subito il vantaggio: Fanelli serve Saino che in area controlla e calcia, la palla colpisce il palo interno e si infila in rete

Si parte alle 14:57, Quiliano in divisa biancorossa, in blu la Carcarese

Quiliano. Un altro impegno arduo per il fanalino di coda del girone A di Promozione, il Quiliano&Valleggia, che questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 15:00) ospita al Picasso la Carcarese, sesta forza del campionato, per l’8° giornata di ritorno.

Quattro il numero che accomuna le due formazioni, ma dai risvolti decisamente diversi: quattro sono infatti il numero di sconfitte consecutive del Quiliano nelle ultime 4 giornate, nella quali invece la Carcarese ha conquistato 4 risultati utili (tre vittorie con Pra’, San Cipriano e Campese e un pareggio con la capolista San Francesco Loano). Quattro sono anche i punti che separano i valbormidesi dalla zona playoff, obiettivo di stagione.

Tre invece il numero di gol nella partita di andata, terminata 2 a 1 per la Carcarese, grazie alle reti di Saviozzi e Brovida, a nulla era servito il bolide dalla distanza dell’ex Freccero che nella ripresa aveva accorciato le distanze.

FORMAZIONI

QUILIANO&VALLEGGIA: Cambone, Cestelli, Meta, Buffo, Salami, Saino, Fanelli, Freccero, Caruso, Grippo, Bazzano. A disp.: Ghizzardi, Morchio, Reffo, Ferraro, Murialdo, Rota, Sata, Luma, D’amico. All. Antonio Marotta

CARCARESE: Delfino, Bianchi, Mombelloni, Moretti F., Manfredi, Nonnis, Brovida, Bonifacino, Dematteis, Brignone, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Gualberti, Alò, Croce, Bertoni, Diamanti, Zizzini, Canaparo, Della Rossa. All. Alessio Ponte

ARBITRO: Giacomo Ferrari di Genova

ASSISTENTI: Riccardo Dell’Imperio di Novi Ligure e Niccolo’ Bruno Biasotti di Genova