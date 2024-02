Promozione, Delfino scuote subito il Finale: “Percentuale salvezza? Noi ci salviamo, faremo parlare il campo”

Finale Ligure. La ferita c’è per una stagione insoddisfacente nell’ambiente finalese, ma ora è importante farla rimarginare velocemente per evitare epiloghi drammatici. Questo un riassunto dell’attuale momento del Finale, che oggi ha ricominciato un nuovo percorso tecnico. Dopo Ivan Monti ed Andrea Biolzi, in panchina arriva Giancarlo Delfino.

Tanta corsa, come si fa di consueto al martedì, e tanti incoraggiamenti da parte del nuovo allenatore: all’orizzonte c’è la delicatissima trasferta contro il Camporosso, uno scontro diretto che potrà dire tanto sui prossimi mesi dei giallorossoblù.

Delfino, tuttavia, non vuole cadere nell’emotività: “Tutte e nove le partite che rimangono saranno stimolanti. Andiamo contro una rivale che sta facendo bene, conosco l’allenatore e sta dando una buona organizzazione alla squadra. Ho saputo oggi che avremo qualche defezione in organico ma cercheremo di andare a portare via dei punti, che è quello che ci serve per un discorso di fiducia che i ragazzi devono ritrovare. Oltre al primo allenamento di oggi avevo visto qualche partita alla domenica. Questi ragazzi hanno delle qualità e ne devo scoprire ancora di cose. Cammin facendo andremo a giocarci le partite con serenità, perché il calcio deve essere un divertimento con la testa alta. La società è composta da brave persone. C’è la voglia di raggiungere il risultato. In giro si dice che questa squadra è già retrocessa, ma dobbiamo essere noi a fare parlare il campo. Sono sicuro che venderemo cara la pelle“.

“Oggi ho fatto delle richieste per vedere com’era messa atleticamente la squadra – spiega il tecnico -. Ho trovato ragazzi ben allenati ma non avevo dubbi conoscendo Andrea (Biolzi ndr) da una vita e si vede la mano di Delucis, ricordando il lavoro di Monti. Dobbiamo lavorare su certe cose che devono venire da dentro di noi. Nessuno ha la bacchetta magica ma un determinato risultato può sbloccare qualcosa soprattutto a livello emozionale. Tutti ci danno per spacciati ma sarà il campo a dirlo“.

Nel ruolo di vice allenatore spunta una vera e propria novità: Giovanni Mela, attaccante di grande esperienza locale che lo scorso anno è stato per poco al Savona con Frumento, ha avviato un nuovo percorso a livello professionale e sarà al fianco di Delfino. “Siamo amici da tanto e sono stato un suo giocatore – dichiara Mela -. Non potevo dire di no. Ho visto i ragazzi veramente bene e mi sento fiducioso. Ora c’è da ricaricare le batterie, però la salvezza è fattibile. Sono carico, bisogna dare tutto“.

“Percentuale salvezza? Non ne faccio: noi ci salviamo. Chi mi conosce sa della mia umiltà ma se non credessi in quello che faccio non sarei qua. Non mi piace far perdere tempo alla gente e perderne io”, chiosa Delfino.