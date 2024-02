Prima rete da professionista per Lorenzo Malagrida

Savona. Lorenzo Malagrida, nativo di Pietra Ligure, passato in prestito dalla Sampdoria al Rimini, ha messo a segno la prima rete da professionista, nel match vinto (4-1) dai romagnoli ai danni della Recanatese.

Lorenzo Malagrida, nipote di Antonio Manicone, ex giocatore dell’Inter, è un trequartista che può giocare anche da esterno, essendo abile nell’uno contro uno.

Malagrida ha iniziato la carriera da calciatore nel Vado per poi, scoperto da Giovanni Invernizzi, passare alla Sampdoria, società nella quale ha trovato in Felice Tufano, il tecnico che gli ha permesso di arrivare ad esordire e giocare in prima squadra.

“Sono contento che Lorenzo abbia messo a segno la sua prima rete tra i professionisti – esordisce il suo ex mister, il savonese Felice Tufano – è un ragazzo che ha lavorato molto ed è cresciuto anno dopo anno, gli auguro, di cuore, di togliersi le soddisfazioni, che si è prefissato e che merita”.