L’Old Boys Rensen torna a muovere la classifica. Miravalle: “Salvarci a costo zero sarebbe soddisfazione enorme, siamo piccoli ma grandi di cuore”

Quiliano. Un pareggio prezioso per il morale e soprattutto per la classifica. Lo 0-0 maturato contro il Città di Savona presso l’Andrea Picasso ha riportato il sorriso in casa Old Boys Rensen, sodalizio che è tornato a macinare punti dopo le sconfitte rimediate nei primi due match disputati dall’inizio del girone di ritorno.

“È un pareggio – ha dichiarato il presidente degli arenzanesi Giorgio Miravalle al termine del match – che significa tanto per noi perchè venivamo da un momento in cui ci stava andando tutto male. Oggi ci abbiamo messo il cuore, abbiamo giocato contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, ma ci siamo difesi bene correndo tutto sommato zero rischi provando anche qualche ripartenza”.

“Oggi – ha proseguito l’intervistato – devo fare un applauso a Lorenzo Poggi (estremo difensore dell’Old Boys Rensen protagonista di una prestazione decisamente sopra le righe, ndr), nostro portiere che ha salvato il risultato nonostante venisse da tre/quattro domeniche dove non ne faceva una giusta”.

Miravalle in seguito ha svelato come la squadra ha preparato la sfida: “In settimana ci siamo detti che saremmo dovuti venire qua ed esserci con la testa perchè non ci meritiamo di perdere le partite 4-0. Faccio i complimenti a tutti, hanno lavorato bene. Sono felice, una soddisfazione così ci voleva. Ogni partita d’ora in poi sarà una finale, il nostro atteggiamento non dovrà cambiare”.

Infine il presidente dell’Old Boys Rensen ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “Per noi, squadra a rimborsi zero, raggiungere la salvezza sarebbe una soddisfazione enorme. Siamo piccoli, ma grandi di cuore. La differenza la fa la voglia di entrare in campo concentrati e determinati perchè le partite possono girare bene o male nel giro di due minuti. Dovremo affrontare ogni domenica come se fosse una finale di Champions League. La prossima giornata giocheremo contro l’Olimpic, poi contro l’Albissole che sta rifilando schiaffi a tutti. Noi però proveremo a giocarcela come abbiamo sempre fatto, i ragazzi sono bravi però essendo giovani ogni tanto è necessario tirargli le orecchie”.