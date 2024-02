Prima Categoria “B”, la capolista Albissole se ne va. Sarpero e Orcino: “All’inizio dell’anno nessuno guardava a noi, ora ce la godiamo”

Albissola Marina/Albisola Superiore. L’ennesima vittoria stagionale, l’allungo sulle dirette inseguitrici, un entusiasmo travolgente e 5 gol rifilati ad una diretta concorrente (il Borgio Verezzi). Si potrebbe riassumere in questa maniera la domenica perfetta dell’Albissole guidata da mister Carlo Gino Sarpero, squadra che giornata dopo giornata sta letteralmente ammazzando il campionato dando la possibilità ai tifosi biancazzurri di tornare a sognare.

Incrociati per le vie del centro città, l’allenatore dei Ceramisti e il suo vice nonchè preparatore dei portieri, Davide Orcino, hanno palesato tutta la propria soddisfazione: “È stata una vittoria meritata, lavoriamo così da agosto ed è giusto che i ragazzi esultino perchè mettono tanto impegno e sacrificio”.

“Oggi è stata una partita che ci siamo complicati da soli – ha proseguito in seguito Sarpero -, i nostri avversari davanti hanno qualità e hanno creato diverse occasioni per pareggiare. Il secondo e il quarto gol secondo me sono tanta roba dal punto di vista del collettivo, ci siamo portati a casa la partita con tanta qualità. È stata una vittoria meritata”.

Durante il match il centrocampista del Borgio Verezzi Dante Finocchio è stato vittima di un violento scontro di gioco. A lui il pensiero di Orcino: “Ha avuto un brutto scontro con il nostro difensore. È un ragazzo splendido a cui auguro il meglio”. Successivamente Sarpero ha ripreso la parola: “L’imbattibilità sinceramente non mi interessa, l’importante in un campionato con così poche partite è centrare il massimo risultato con tutte. Vogliamo stare davanti fino alla fine e basta”.

Infine Sarpero ha concluso l’intervista levandosi qualche sassolino: “All’inizio dell’anno nessuno pensava potessimo raggiungere i playoff. Non faccio parte di questa sfera del bar sport dove si giudica in base ai risultati. Personalmente con questo gruppo ero convinto fin da subito di poter fare bene, ora siamo lì e ce la godiamo”.