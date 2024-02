Prima Categoria “B”, il Città di Savona fa suo il derby contro la Priamar: pokerissimo biancoblù al “Picasso” (5-1)

Risultato: Città di Savona 5-1 Priamar (3’ Apicella, 16’ Oddera, 40’, 45’+3 Romano, 50’, 76’ Rapetti)

Al 93’ il match termina 5-1.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

All’88’ Incorvaia viene sanzionato.

All’84’ il direttore di gara sente qualche parola di troppo proveniente dalla panchina della Priamar optando per espellere l’allenatore Mario Cella.

Al 76’ Rapetti da rapace d’area di rigore trova la doppietta personale: è 5-1 al “Picasso”!

Al 74’ Barone viene sostituito per favorire l’ingresso in campo di Pondaco.

Al 68’ entrambi i tecnici optano per cambiare qualcosa: Scriva rileva Oddera in casa Priamar, dentro Vicente al posto di Ferrara nel Città di Savona.

Al 59’ Rapetti cerca la seconda gioia personale, ma il suo tentativo termina largo.

Al 58’ Bardhi viene sanzionato a causa di una protesta di troppo.

Al 50’ anche Rapetti torna al gol iscrivendosi alla festa: è 4-1 Città di Savona!

Alle 16:02 l’arbitro comanda la ripresa del match. Nessuna sostituzione tra le file del Città di Savona mentre la Priamar ne cambia 3: Alaza, Perotti e Djomi prendono il posto di Pistola, Perotti e Dal Piaz.

Termina 3-1 il primo tempo di un derby vibrante e ben disputato da un Città di Savona dimostratosi famelico in zona gol.

Al 45’+4 Imeraj viene sanzionato a causa di un intervento duro.

Al 45’+3 Fancellu pesca Romano il quale con un tap-in facile facile deposita il pallone in rete: doppietta per l’attaccante biancoblù, è 3-1!

Al 45’+1 Romano mette un buon pallone in mezzo su cui si avventa prontamente Calcagno.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

Al 45’ Ghini compie un fallo ruvido che gli costa una sanzione disciplinare.

Al 40’ i locali tornano avanti proprio con la rete di uno scatenato Romano. Voluta e cercata, il numero 7 batte Calcagno sul primo palo tornando al gol: è 2-1 Città di Savona al “Picasso”!

Al 33’ il Città di Savona continua a spingere con Apicella costretto al fallo tattico per impedire una ripartenza avversaria: ammonito il numero 5 biancoblù.

Al 25’ Casalinuovo entra duro su Incorvaia, intervento che gli costa un cartellino giallo.

Al 21’ illusione ottica del gol sulla conclusione di Romano: tornano a spingere i locali alla ricerca della rete del nuovo vantaggio.

Al 16’ il Città di Savona prova ad uscire palla al piede perdendo un pallone sanguinoso: Oddera davanti al portiere non sbaglia, è 1-1!

Al 13’ i biancoblù confermano il loro ottimo inizio con Romano che costringe Calcagno ad un intervento strappapplausi: grandissima parata dell’estremo difensore della Priamar.

Al 3’ pronti, via e Apicella di testa approfitta di un cross al bacio di Ferrara portando immediatamente avanti i suoi: è 1-0 Città di Savona!

Alle 15.00 prende il via il match.

Le formazioni

Città di Savona: Bova, Beani, Incorvaia, Fancellu (C), Apicella, Barone, Romano, Cherkez, Rapetti, Ferrara, Palumbo.

A disposizione: Siri, Kuci, Vicente, Pondaco.

Allenatore: Roberto Biffi.

Priamar: Calcagno, Bardhi, Sivori, Ghini, Cella, Dal Piaz (C), Setzu, Casalinuovo, Oddera, Imeraj, Pistola.

A disposizione: Abate, Bovero, Rebottaro, Djomi, Rapa, Alaza, Perotti, Curcio, Scriva.

Allenatore: Mario Cella.

Arbitro del match è il signor Gabriele Semeria della sezione di Savona.

Presentazione

Quiliano. Oggi presso “l’Andrea Picasso” va in scena la sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”) tra Città di Savona e Priamar. I biancoblù necessitano di una vittoria per rilanciarsi in classifica provando inoltre a riscattare il solo punto conquistato nelle ultime tre partite, questo mentre la Priamar insegue una vittoria che significherebbe ossigeno in chiave salvezza.