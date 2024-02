Prima Categoria “B”. Borgio Verezzi vs Vadese LIVE: al “Comunale” per definire le proprie ambizioni

BORGIO VEREZZI 0 vs VADESE 1 (3′ Vallone)

15′ Si scalda una partiti a ritmi già infuocati: contatto a metà campo tra Vallone e Scannapieco, l’arbitro assegna una punizione alla Vadese, nonostante i giocatori del Borgio chiedessero addirittura l’espulsione. Ammoniti entrambi per proteste, a loro i primi gialli dell’incontro.

9′ Prova a far male il Borgio con un’azione corale guidata da Patitucci che smista per Pollero e poi Tassisto. Impreciso però il traversone del numero 3 rossoblù.

7′ Ancora Vadese pericolosa con il cross di Tona: pescato Vallone che conclude al volo, ma la sfera termina altissima.

4′ Reazione del Borgio con la discesa dalla sinistra di Pollero che entra in area per calciare, ma colpisce il palo esterno.

3′ Vadese in vantaggio! Girata da centravanti in area di rigore, Vallone porta avanti i suoi. Difesa del Borgio molto fragile in questa circostanza.

Partiti! Con qualche istante di ritardo, comincia la sfida.

Primo Tempo

Le formazioni:

Borgio Verezzi: 1 Scarlata, 2 Capello, 3 Tassisto, 4 Patitucci, 5 Torrengo, 6 Scannapieco, 7 Pollero, 8 Gasco, 9 Simonassi, 10 Castiglione, 11 Bianco. A disposizione di mister Adriano Lovazzano: 12 Hazizi, 13 Gambetta, 14 Locatelli, 15 De Giorgi, 16 Fiorillo, 17 Pastorino, 18 Cacciatore, 19 Molina.

Vadese: 1 Mitu, 2 Pulina, 3 Marchi, 4 Xhuri, 5 Garbini, 6 Mandaliti, 7 Vallone, 8 Salis, 9 Tona, 10 Giannone, 11 Piu. A disposizione di mister Fabrizio Monte: 12 Cavalleri, 13 Berardinucci, 14 Vassallo, 15 Esposito, 16 Fiori, 17 Marchelli, 18 Signori, 19 Sarpa, 20 Martino

Direzione di gara affidata a Simone Dinapoli della sezione AIA di Savona.

Borgio Verezzi. Al “Comunale” si affrontano due squadre che stanno attraversando momenti completamente opposti: nelle ultime tre partite il Borgio ha sempre perso, la Vadese ha sempre vinto. In particolare, i rossoblù sono reduci dalla cocente sconfitta contro l’Albissole per 5-1, ridimensionandone le ambizioni. Oggi, quindi, sarà fondamentale scoprire qual è il vero Borgio.

Come detto, ben più positivo il periodo della Vadese: per gli azzurrogranata oltre ai tre successi consecutivi, anche tre partite senza subire reti. Vedremo se oggi, però, la squadra di mister Monte riuscirà a migliorare il proprio rendimento offensivo, il peggiore del campionato con 15 reti realizzate.