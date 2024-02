Prima Cat. Il Millesimo non sbaglia, Vadese a valanga e crisi nera del Borgio Verezzi

Sabato di anticipi per il campionato di Prima Categoria. L’unica partita del Girone “A” è il testacoda tra Millesimo e Plodio. La capolista fa valere la maggior caratura imponendosi con un sonoro 5 a 1.

Nel Girone “B”, lo Speranza sfiora il colpaccio sul campo del Multedo. Finisce 1 a 1, con i rossoverdi avanti grazie alla rete di Crocetta ma raggiunti a recupero quasi scaduto dal goal di Schiano. Non si ferma più la Vadese, che ottiene il sesto successo consecutivo. Dopo essere andata sotto 1 a 0, la formazione di mister Fabrizio Monte sommerge il Lido Square. Risultato finale di 5 a 1 grazie alle reti di Sarpa, Mandaliti, Tona e Martino (doppietta).

Crisi nera del Borgio Verezzi. La formazione ponentina aveva chiuso il 2023 al secondo posto. In cinque partite nel 2024 ha ottenuto zero punti. I rossoblù hanno perso 4 a 1 sul campo dell’Olimpic. A segno per i genovesi di mister Gianni Berogno sono andati Sacco, Larosa, Carta e Molinari. A nulla è valsa la rete della bandiera di Finocchio.

Le formazioni

Girone A

Millesimo 5 – Plodio 1

Millesimo: 1 Casanova, 2 Negro, 3 Seccafen, 4 Franco, 5 Guarco, 6 Vittori, 7 Morielli, 8 Siri, 9 Quinonez, 10 Villar, 11 Rovere. A disposizione: 12 Rabellino, 13 Ferri, 14 Brusco, 15 Bertuzzo, 16 Protelli, 17 Di Mattia, 18 Delfino, 19 Salvatico, 20 Torra. Allenatore: Macchia.

Plodio: 1 Avolio, 2 Touray, 3 Boemi, 4 De Madre, 5 Schettini, 6 Diamanti, 7 Bellomia, 8 Testoni, 9 Frumento, 10 Morifere, 11 Ntensibe. A disposizione: 13 Briano, 14 Luongo, 15 Rivera, 16 Ciappellano, 17 Rodino, 18 Spahiu. Allenatore: Testa.

Girone “B”

Olimpic 4 – Borgio Verezzi 1

Olimpic: 1 Mancuso, 2 Galasso, 3 Limonta, 4 Pavone, 5 Sacco, 6 Murtas, 7 Pinna, 8 Molinari, 9 Pinna, 10 Gatto, 11 Larosa. A disposizione: 12 Drigani, 13 Pesenti, 14 Rucco, 15 Chiappori, 16 Masieri, 17 Valverde, 18 Carta, 19 Ferraro, 20 Varone. Allenatore: Bergogno.

Borgio Verezzi: 1 Grillo, 2 Gambetta, 3 Locatelli, 4 Capello, 5 Scannapieco, 6 Pollero, 7 Carparelli, 8 Gasco, 9 Simonassi, 10 Castiglione, 11 Stegaru. A disposizione: 13 De Giorgi, 14 Finocchio, 15 Fiorillo, 16 Molina, 17 Patitucci, 18 Torrengo, 19 Tassisto, 20 Pastorino.

Multedo 1 – Speranza 1

Speranza: 1 Berruti D, 2 Buzali, 3 Bondi, 4 Sciutto, 5 Samba, 6 Pescio, 7 Frumento, 8 Sabally, 9 Crocetta, 10 Cortese, 11 Berruti G. A disposizione: 12 Gallinari, 13 Accattino, 14 Pelagalli, 15 Tedesco, 16 Amato, 17 Ranne, 18 Saruggia, 19 Bamba. Allenatore: Girgenti.

Vadese 5 – Lido Square 1

Vadese: 1 Mitu, 2 Marchelli, 3 Sarpa, 4 Xhuri, 5 Garbini, 6 Mandaliti, 7 Tona, 8 Esposito, 9 Raffa, 10 Salis, 11 Piu. A disposizione: 12 Ceraolo, 13 Berardinucci, 14 Vassallo, 15 Marchi, 16 Fiori, 17 Signori, 18 Vallone, 19 Giannone, 20 Martino. Allenatore: Monte

Lido Square: 1 Kourouma, 2 Garbarino, 3 Satariano, 4 Sabor, 5 Cavallino, 8 L. Dianti, 7 Vergari, 8 Hayoun, 9 Porcu, 10 F. Ruffa, 11 Leandri. A disposizione: 12 G. Ruffa, 13 Russo, 14 Caruso, 15 F. Dianti, Manzotti, Priarone, Cornero. Allenatore: Ruffa.

La classifica del Girone “A”: Millesimo 48, Argentina Arma* 38, Baia Alassio 35, Vadino (-1) 31, Golfo Dianese 29, Ospedaletti 29, Cengio 26, Andora 25, San Filippo Yepp 19, Altarese* 18, Oneglia 18, Virtus Sanremo 9, Polisportiva Sanremo 6, Plodio 4