Prima “B”, il presidente della Rossiglionese Garrè: “Città di Savona, bisogna anche saper perdere”

Rossiglione. “Per chi non può sapere, i due campi di Masone e Rossiglione sono entrambi in erba ma hanno il fondo completamente diverso. Le difficoltà le abbiamo sia noi sia loro. Ricordo che due sabati fa anche il Masone ha perso pur essendo in 11 contro 10. Ricordo che il Multedo in casa sua non è andato oltre lo 0-0″.

Inizia così la replica di Enrico Garrè, presidente della Rossiglionese, in merito alle dichiarazioni dei tesserati del Città di Savona, sconcertati per le condizioni del terreno di gioco e auspicavano un rinvio. La gara è terminata 1-0 in favore dei genovesi.

“Avremmo preferito confrontarci con un altro contorno: sole e bel tempo, magari vincendo lo stesso – continua Garrè -. Sarebbe stato peggio per loro, questa volta hanno una scusa. Se fosse entrata la prima palla del loro attaccante non si sarebbe detto nulla. Bisogna anche saper perdere prima di poter vincere“.

Il massimo dirigente genovese sottolinea come la Rossiglionese non sia da considerare una matricola della categoria: “Certo la classifica dice altro, ma dietro c’è un perché. Piano piano ci siamo ripresi e i miei ragazzi daranno sempre il massimo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Ricordo che siamo un piccolissimo comune dell’entroterra ligure e che far calcio da queste parti non è per niente facile“.

“Ora direi che è tempo di pensare alla prossima partita: con i se e con i ma non si va da nessuna parte“, chiosa Garrè.